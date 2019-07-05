Düşüncelerimizde iddialıyız

Bugün ne yapılabilir ? Bugünlerde inanç ve görüşlerimizde oldukça güçlü ve iddialı olabiliriz. Yöneticilerle bir araya gelmek, sahneye çıkmak açısından uygun koşullar var. Liderlik ve cesaret teması vurgulanıyor. Kişisel isteklerimizi daha açık şekilde ortaya koyabiliriz. Ancak bu fazla iddialı tutumlar ortaklaşa konularda ve yakın ilişkilerde hata yapmamıza da neden olabilir. Biraz daha ılımlı olmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı ? Öğleden sonra farklı fikirlerle karşılaştığımızda daha toleranslı olalım. Yeni bir düşünceyi somut hale getirmek için çaba gerekecek. Biraz daha sabırlı davranırsak, pek çok kolaylık ve imkan da elde etmiş oluruz. Bu saatlerde görüşmeler yapıyor isek, hedeften uzaklaşmamak, dağılmamak gerekebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Baykuş Olaylara farklı bir yönden bakmak gerekebilir. Bu gün burcu olan Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.