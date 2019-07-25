Kirpik lifting nedir?

Son günlerde yoğun hayatlarının akışında bakımlı görüntülerinden ödün vermek istemeyen kadınların tercihi kalıcı makyaj uygulamaları oluyor. Kirpik lifting de bunlardan bir tanesi. Ben de fazla düz kirpiklere sahip olduğum için kirpik lifting uygulamasını denedim. Kirpik kaldırma veya kıvırma da diyebileceğimiz kirpik lifting uygulamasının bütün evrelerini ve avantajlarını sizlerle de paylaşmak istedim.

Ben Nişantaşı’nda bir güzellik merkezinde yaptırdım. Makyöz Jnev Erçömlek müthiş bir iş çıkardı. Uygulamayı beğenirseniz kendisini Instagram’da @jonew_makeup ismiyle bulabilirsiniz. Kendisi kirpik lifting ile birlikte cilt bakımı ve lazer uygulamalarında da oldukça başarılı.

Şimdi kirpik lifting nedir, ne değildir, nasıl yapılır, gözleri yakar mı, zararları var mı kendi deneyimim üzerinden anlatacağım.

Neden kirpik lifting?

Kendimi bildim bileli kirpilerim hep ok gibi uzun ve dolgundu ancak kıvrık olmadığı için gözlerimin düşüklüğüne düşüklük ekliyordu. Her sabah korkarak kirpik makasıyla kıvırıyordum ancak yine de tam olarak istediğim sonucu elde edemiyordum. Bu yüzden kirpik lifting uygulaması benim için kaçınılmaz hale geldi. Uygulama sonucunda gözlerimdeki o yorgun görüntüden bir nebze olsun kurtulduğumu söyleyebilirim. Sabah işe rimel sürmeden geldim ve makyajlı görünüyordum.

Birçok kişi kirpik liftingi benimle aynı sebepten tercih ediyorken bazıları için kirpik lifting makyajsızken de bakımlı görünmek için büyük bir kurtarıcı oluyor. Her sabah rimel sürmek zorunda kalmıyorsunuz, müthiş bir zaman kazanımı. Öte yandan yaz tatilinde makyajınızı düşünmek zorunda değilsiniz. Kirpikleriniz denize girip çıktıktan sonra da kaşlarınıza uzanıyor.

Kirpik lifting nasıl yapılır?

Kirpik liftingde ilk aşama olarak kirpik diplerine silikon ped yerleştiriliyor. Kirpikler pede tarayarak yapıştırılıyor. Daha sonra kirpiklere bir solüsyon uygulanıyor. Bu solüsyon 15 dakika kadar kirpiklerde kalıyor. Bir sonraki adımda sabitleyici bir solüsyon daha uygulanıyor. O da 10 dakika kadar bekletiliyor. Bu solüsyonların kokusu bana oldukça tanıdık geldi, çünkü daha önce perma yaptırmıştım. Perma kadar kötü bir koku olmasa da keskin bir kokusu var.

Sabitleyiciden sonraki adım ise boya. Dilerseniz kirpiklerinizin daha dolgun görünmesi için kimyasal olmayan bir boya uygulaması yapıyorlar. 2 dakika kadar beklemesi yetiyor.

Kirpik lifting gözleri yakar mı?

Gözünüze herhangi bir şey kaçtığında yakar veya rahatsız eder; kirpik lifting uygulamasında da gözünüze kullanılan solüsyonlardan herhangi birisi kaçarsa acır. Ancak işinin ehli biriyle çalışıyorsanız ve onun direktiflerine uyuyorsanız asla gözünüze bir şey kaçmıyor. Bu yüzden gözleriniz de yanmıyor. Jnev bu konuda beni oldukça iyi yönlendirdi ve neredeyse hiç canım acımadı. Sonrasında da tahriş, yanma vb. bir komplikasyon olmadı.

Kirpik lifting sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Kirpik lifting yaptırdıktan sonra 24 saat gözlerinize su değmemesi gerekiyor. Bu da yüzünüzü yıkamadan ve duş almadan geçireceğiniz bir gün demek. Tabii ki bunları gözlerinizi koruyarak yapabilirsiniz. Jnev, kirpik lifting uygulamasının daha kalıcı olması için krem bazlı makyaj temizleyici kullanmamamı söyledi; su bazlı makyaj temizleyici ürünler kalıcılık açısından tercih edilmeliymiş.

Kirpik lifting ne kadar kalıyor?

Kirpik lifting uygulamasının kalıcılığı 1-2 ay arasında değişiyor. Kirpikler, liftingin etkisi geçmeye başladıktan sonra sırasıyla düşüyor. Hepsi bir anda düşmüyor.

Kirpik lifting uygulamasının bendeki ilk etkileri oldukça pozitif. Sabah kaşlarıma değen kirpiklerle uyanmak, güne şahane bir başlangıçtı. Kirpik makasımı attım ve kirpiklerime rimel bile uygulamadım.

Elbette ki göz ile ilgili bir uygulama olduğu için kime yaptırdığınız ve nerede yaptırdığınız çok önemli. Oldukça iyi araştırıp iyi referanslı kişilere başvurmalısınız.

Instagram: iamduygubay