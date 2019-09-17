Londra Moda Haftası'nda Birbirinden Güçlü Temalar

"Dört Büyük Moda Haftası"na ayrılan bir ayın ikinci çeyreğinde Londra Moda Haftası modanın sanatsal ve politik yüzünü muhteşem koleksiyonlarla gözler önüne serdi. Kalbim hala New York Moda Haftası'nda Marc Jacobs'ın muhteşem şovundayken Londra Moda Haftası'nın birbirinden etkileyici şovları, birbirinden güçlü temalarıyla kalbimi de aklımı da esir aldı.

İşte beni hem kalbimden hem aklımdan vuran Londra Moda Haftası şovları:

Vivienne Westwood

Bir tasarımcı olmasının yanı sıra aynı zamanda güçlü bir aktivist olan Vivienne Westwood'un moda sanatını politikayla birleştiren "deli" tarafını çok seviyorum. Vivienne Westwood, yeni koleksiyonunu sahnelerken muhafazakarlık, yozlaşma ve iklim değişikliğinin karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Sosyal medya hesabında paylaştığı kampanya videosunda kapitalist ekonomiyi açlığın ve iklim değişikliğinin temel sebebi ilan ediyor.

Bir moda tasarımcısının bu cümleleri kurması kulağa deli saçması gelebilir ancak Vivienne Westwood'un deli tarafından bahsetmiştim. Aslına bakarsanız Westwood modanın tüketimi özendiren tarafına da karşı duruyor. Ünlü sloganını hatırlarsınız: "daha az satın al, doğru seç, uzun süre kullan". Bu yüzden ki Westwood koleksiyonlarındaki ürün sayısını %32 oranında azalttı. Daha fazla parça üretmek yerine Westwood'un hedefi daha dayanıklı ve daha uzun süre kullanılabilecek tasarımlar, yeni kesim tekniğiyle ve doğa dostu kumaşlarla sıfır atık.

Christopher Kane

Ve Christopher Kane'in "ekoseksüel" koleksiyonu. İskoç tasarımcı Christopher Kane her zaman kendi cüretkar temasını yaratıcı bir harmoniyle şova dökmeyi başarıyor. Bu kez bilim, uzay ve doğadan ilham alan Kane, her biri birer sanat eseri olan İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunu yaratıyor.

Londra'da bir park, ayın aydınlattığı bir gökyüzü, parıl parıl yıldızlar ekoseksüel temasına bir cekette, bir sweatshirtte, bir elbisede vücut bularak hizmet ediyor. Neon dantel elbiseleri ve midi etekleri, büyük kristal süslemeleri ile önceki sezonların hitlerine de yeni koleksiyonunda yer veriyor.

Burberry by Ricardo Tisci

"Bu koleksiyonda Viktoryen stilin modern bir yorumlamasını yaptım." diyen Ricardo Tisci, İngiliz modaevi Burberry ile üçüncü koleksiyonunda dramatik Viktoryen formlarını günümüz kadınları için baştan yaratıyor. Thomas Burberry'nin şirketini Viktoryen zamanlarda kurduğunu hatırlatan Tisci dantel, korse ve püskül gibi detaylarla Burberry'nin ilk günlerinden bu güne hikayesini İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunda derliyor.

Modaevinin imzası haline gelen trençkotlar ve tartan yeni sezonda da koleksiyonun baş köşesinde yerini alıyor. Tisci ayrıca Burberry'nin eşarp genlerine de hatırlatmada bulunarak ipek eşarpları elbiselere, gömleklere ve ceketlere dönüştüyor.

Modanın ve trendlerin sanatsal ve politik tarafı Londra Moda Haftası'nda üç dahi tasarımcının hayal gücünde böyle yer buldu. Elbette kayıtsız kalamadım.

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