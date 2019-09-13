Marc Jacobs'tan 20. Yüzyıl İkonlarına Saygı Duruşu

"Bu defile hayat, neşe, eşitlik, bireysellik, iyimserlik, mutluluk, hoşgörü, hayaller ve yazılmamış geleceğin bir şöleni." diyor Marc Jacobs İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunu sergilediği şovunun notları arasında. Dijital Çağ öncesi 20. yüzyıl'ın starlarından ilham alan koleksiyon Karl Lagerfeld'in zekası, Doris Day'in pozitifliği, Lee Radzwill'in zamansız stili ve Anita Pallanberg'in çabasız "cool"luğuna bir saygı duruşu.

Marc Jacobs her zaman yaratıcı zekası, vizyonu ve kalbiyle New York Moda Haftası'na damga vurmasını biliyor ancak bu kez beni gerçekten kalbimden yakaladı. Benim gibi 21. yüzyılda modanın tekdüzeliğinden, herkesin birbiriyle aynı görünmesinden sıkılanlara "buyurun çeşitlilik" diyor. Hepsi birbirinden farklı karakterler yaratıyor. Ve bu çeşitlilik ırksal, cinsel, fiziksel farklılıkları da içine alıyor. Elbette ki söz konusu çeşitlilik olunca gökkuşağının bütün renkleri de moda şöleninin bir parçası oluyor. Ekose, çiçekli, çizgili, puantiyeli, payetli, simli, kadife, deri, saten parçalarla kumaş ve desen seçiminde de elini korkak alıştırmıyor. Şapkalar, fularlar, çiçeklerle taçlanan aksesuarlar modern şıklığı tamamlıyor.

Marc Jacobs muhteşem şovuyla ve verdiği mesajla modanın bir sanat olduğunu, sanatın güzellikten ibaret olduğunu ve güzelliğin kalıplara sığmayacağını gösteriyor. Ben koleksiyona baktığımda böyle hissediyorum. Çok yaşa Marc!

Instagram: iamduygubay