Düz bir karına sahip olmanın kolay yolları

Düz bir karına sahip olmak neredeyse herkesin hayali. Düzgün bir spor ve beslenme ile aslında hiç zor değil! Karbonhidrat, protein, yararlı yağ içeriği ve bu besinlerin gün içindeki dağılımı ve besinlerin karakteristik özellikleri bu noktada büyük önem taşıyor.

Fast food ürünler ve trans yağ içeren işlenmiş gıdalar düz bir karına sahip olmak isteyenlerin uzak durması gereken gıdalar listesinin başında yer alıyor.

Portakal, limon, kivi, mandalina gibi meyveler yağ çözücü özelliğe sahip ve metabolizmayı hızlandıran meyveler arasındadır. Bunları tüketmeniz fazla yağın kolayca yakılmasını sağlar.

Lahana, brokoli, domates ve ıspanak gibi sebzeler kalori bakımından düşük ancak mineral bakımından oldukça zengin sebzelerdir. Bu sebzeleri haşlama yöntemi ile az yağlı şekilde pişirmelisiniz.

Alt karnınızı çalıştırmak için yere uzanın ve ellerinizi arkanızda bağlayın. 45 derecelik açıyla bacaklarınızı havaya kaldırarak biraz bekleyin. Bu şekilde beş, altı set hareketi tekrarlayın.

Klasik yer mekiği yöntemini deneyin. Dizleriniz bükük, ayaklarınız yerde olacak şekilde sırt üstü yatın. Üst vücudunuzu sadece karın kaslarınızı çalıştırarak çalıştırmayı deneyin.

Egzersizlerinizi karın kaslarınızı çalıştıracak yöntemler ile destekleyin.