PARTNER İLİŞKİSİNDE ALMA VERME DENGESİ

Birçok keyfi ve sorunu barındıran ikili ilişkiler alma – verme dengesi ile rahata ermektedir. Aldığın kadar vermeli verdiğin kadar almalısın. Her konun bir dengesi var elbette. Sunmaktan hoşlanan kişi ile sunmaktan hoşlanmayan kişinin denge anlayışı “denge”de olamayacaktır. Denge unsurlarını tartabilmen için kendin hakkında çok şey öğrenmen gerekiyor. Gördüğün gibi her türlü konu ve kavram dönüp dolaşıp sana geliyor.

Mevcut ilişkin içinde ne olsa daha iyi olurdu? Bu sorunun cevabında diğeri için planladığın değişiklikler şimdilik etken olmasın. Yani, önce o değişsin demenin ilişkiye bir fayda sağlamayacağını bugüne kadar gördün. Sen nasıl olsan her şey değişir? Sende olan en ufak değişiklik diğerinde büyük etkiye yol açabilir. O nedenle önce sen. Diğeri nasılsa seni takip edecek. Taraflardan birisi soruna odaklandığında diğer daha çok soruna sebep olur. Çünkü odağın değişmesi gerekir. Çözümü çabuk görebilmen için bazen daha fazla sorun gerekebilir.

İlişkinin içinde sorunlarla uğraşırken çözüm dışında kalır. Dikkatin neredeyse enerjin orayı besler. Çünkü çözüm ortamda olmayandır. Bu nedenle soruna çok teslim olduğunu gördüğünde dur ve ilişkiyi, kendini, diğerini dışarıdan izlemeye çalış. Görmediğin yada fazladan gördüğün, hissetmediğin yada fazladan hissettiğin neler var acaba? Dışarıdan izlediğin zaman görmediklerini, hissetmediklerini hissetme şansın olacaktır. Kendin, ilişkin partnerin için büyük bir pencere açmış olacaksın. Temiz hava herkese iyi gelir.

İlişkinin içinde var ise sözlü, duygusal ve fiziksel şiddetin hemen çıkartılması gerekmektedir. Şiddetin her türlüsü yaşama dair ne varsa törpülemektedir. Yaşamın yeşermesi için şiddetten bağımsız olmak gerekir.

İlişkilerimiz yaşam anlayışımızı yansıtır. “İdare eder” bir yaşam bilinçaltı kayıtların var ise “idare eder” bir ilişkin olur. “Yeteri kadar” dersen yaşam için bilinçaltından gelen derin sesle, yeteri kadar bir ilişki kaçınılmazdır. Hayatımızın mini kompleksleri ilişkilerimiz sorun varken yaşamın tamamının yüzünü asmaya keyif ve sevgi varken yaşamın tamamını coşturma kudretindedir. Neşeli, sevgi dolu, paylaşımlı bir ilişki herkesin hakkı. İlişkiler en az iki kişiliktir. Senin hakkın olan diğerinin de hakkı. Yaşamınız, ilişkilerin neşeli coşkunluğuyla dolup taşsın. Sevgilerimle….

Ebru Demirhan

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