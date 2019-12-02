Ece Seçkin ve Rozz Kalliope rap dünyasını sallayacak

Başarılı sanatçı Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde rap yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme oturmuştu. Rozz Kalliope'nin şarkısına arabada eşlik ettiği videosu ile ilgi gören Ece Seçkin, düet şarkının sinyalini de bu video ile viral bir şekilde yaymıştı.

Şarkının yeni versiyonu olan “Benjamins 3” şarkısının kayıtları için bir ay önce stüdyoya giren ve Rozz Kalliope ile düet yapan sanatçı, Murad Küçük yönetmenliğinde bir de kamera karşısına geçti. Klip yayınlanmadan önce paylaştığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Klipte Danla Biliç Sürprizi!

Ece Seçkin ve Rozz Kalliope'nin klip çekimine sosyal medya fenomeni Danla Biliç'te eşlik etti. Ece Seçkin, Rozz Kalliope ve Danla Biliç'in arabadaki sahneleri beğeni topladı.