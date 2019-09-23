Ege mutfağının vazgeçilmezi: Rum böreği
Günün her saatinde sıcak sıcak servis edebileceğiniz rum böreği tarifini sizinle paylaşıyoruz. Herkesin merakla araştırdığı rum böreği nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte cevabı...
Lezzetli ve oldukça basit olan rum böreğini evinizde yapmak çok kolay. Günün her saatinde sıcak sıcak yiyebileceğiniz özellikle akşam yemeği yerine sayılabilecek enfes bir tarif olan rum böreği için malzemeleri hazırlayın. Sunumuyla tüm misafirlerinizi şaşırtabileceğiniz lezzetli mi lezzetli rum böreği tarifini sizinle paylaşıyoruz.
Malzemeler:
-150 gr lor peyniri
-1 yumurta
-1 yemek kaşığı nişasta
-1 yemek kaşığı doğranmış dereotu
-Tuz
-Beyaz biber
-1 kemer patlıcan
Rum böreği nasıl yapılır?
-Patlıcan kabuklarını alacalı soyun. 1 cm kalınlığında verev halkalar şeklinde dilimleyin.
-Tuzlu suda bir süre bekletip kurulayın. Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu, tuz ve beyaz biberi harmanlayın.
-Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirin.
-Derin bir tavada iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartın.
-Kağıt havlu üzerinde yağı alındıktan sonra sıcak servis yapın.
Afiyet olsun.