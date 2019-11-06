Ellerin bakımı nasıl olmalı?

Yüz bakımı deyince akan sular duruyor. Ama ellerimiz hep ihmal ediliyor. Ne dersiniz sizce de öyle değil mi? Ellerimiz, cildimizin diğer bölgelerine kıyasla daha ince yapıdadır. Cilt altı yağ dokusu daha azdır. Yaşlanma sürecince azalan kolajen ve elastin düzeyleri de eklenince en erken yaşlanan bölge ellerdir. Günün bütün yükünü taşıyan ellerimizin, sık yıkamaya bağlı koruyucu tabakası zarar görür. Ayrıca kimyasallar, deterjanlar, güneş ışığı, rüzgar, soğuk hava gibi pek çok dış faktörün etkisini de en çok yaşayan bölge yine ellerdir. El, yağ bezleri açısından daha dezavantajlıdır. Bu sebeple ne yazık ki daha kolay kuruyup daha çok tahriş olur.

Elleriniz özeni hak eder

Cilde uygulanan bakımlar ve tedavilerle yaşlanma etkilerini azaltmanın mümkün olduğunu artık herkes biliyor. Peki ellere nasıl bakımlar yapılabilir?

Günlük bakımları ihmal etmeyin. Aynı yüzümüzde olduğu temizlik, nemlendirme ve güneş koruma eller için de geçerlidir. Gündüzleri kullanacağınız antioksidan bir serum size büyük katkılar sağlar. Kullandığınız ürün hyalüronik asit ve seramid gibi yoğun nemlendiriciler içerebilir. Düzenli kullanıldığında cildin bariyerini güçlendirerek, dış şartlara daha dayanıklı olmasını sağlar. El kremleri, vucüt losyonlarından daha yoğun ürünlerdir. Bakım yağlarını seviyorsanız, badem yağı, hindistan cevizi yağı veya argan yağı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca elleriniz için kullanacağınız güneş koruyucu UVA ve UVB'ye etkili ve en az SPF 15 olmalıdır.

Eksfoliyasyon yapan özel peelingler ile cilt yüzeyindeki kalan, sürecini tamamlayan hücrelerin atılması sağlanır. Haftada 1-3 kez yapılacak bu uygulamalarla cilt daha parlak ve sağlıklı hale gelir. Daha sonra kullanılacak serum, yağ veya kremlerin emilimi artar. Haftalık nem maskeleri cildi daha derinden nemlendiren ürünlerdir. Özel eldivenlerle beraber kullanılırsa etkinlikleri daha fazla olur.

Geceleri retinol veya AHA içeren ürünler kullanarak bakımınızı daha da etkili hale getirebilirsiniz. Eğer bunlara rağmen yine elleriniz iyi görünmüyorsa, moralinizi bozmak yerine doktorunuza başvurabilirsiniz.

Bunların dışında;

Lazer, IPL veya kimyasal peeling ile el üzerine yapılan uygulamalarla; cilt yenilenerek daha yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm oluşur. Lekeler ve kırışıklıklar azalır. Kollajen ve elastin yapısı güçlenir. Tedaviler seanslar şeklinde yapılır. Süreç ciltteki soruna göre kısa veya uzun olabilir. Tedavi bitiminde alınan sonuçlar, günlük bakımlarla desteklenirse çok uzun zaman kalır.

Dolgu uygulamaları ile cilt altı güçlendirilir. Damar görünümleri ve kırışıklıklar azalır. Tedavinin etkisi yaklaşık 1 ila 2 yıl arasında devam eder.

Mezoterapiile cilde hyalüronik asit, vitamin, mineral, aminoasitler uygulanabilir. Ciltte nem ve kalite artışı sağlanır.

Dermatolog Şale Yılmaz