Yeşili ve kırmızıyla çok lezzetli bir meyve olan elmanın, tatlılar da kullanıldığı an tadının anın da değiştiğine şahit olacağınız 5 elmalı tarifi sizinle paylaştık. İşte elmanın tatlılara çok yakıştığını kanıtlayan 5 tarif...

En basit tarif: Elmalı milföy





Malzemeler:

-1 paket milföy hamuru

-3-4 tane elma

-1 yemek kaşığı tarçın

-2-3 yemek kaşığı şeker

-Küçük bir kase ufalanmış ceviz

Üzeri için:

-Pudra şekeri

-1 yumurtanın sarısı

-1 yemek kaşığı sıvıyağ

Nasıl yapılır?

-Elmaların kabuklarını soyup küp küp doğrayın ve tavaya alın.

-Üzerine şeker ve tarçın ilave edip suyunu çekene kadar kavurun.

-Pişen elmayı kenara alın ve ılıtın.

-Daha sonra milföy hamuruna bıçakla yukardan aşağıya olacak şekilde çizikler atın.

-Bir tarafına elmalı karışımı koyun ve sarın.

-Yumurta sarısını sıvıyağ ile çırğın ve fırça yardımı ile milföyün üzerine sürün.

-Önceden ısıtılmış 190 derece fırında alt üst renk alana kadar 25-30 dakika pişirin.

-Son dokunuş olarak pudra şekeri gezdirin.

Tadına doyamayacağınız elmalı tahinli muffin tarifi





Malzemeler:

-2 adet orta boy elma

-4 yemek kaşığı tereyağı

-2,5 su bardağı tam buğday unu

-3/4 su bardağı toz şeker

-1 adet yumurta

-1 çay bardağı tahin

-1 çay bardağı süt

-1 çay kaşığı tarçın

-1/2 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

-1 paket kabartma tozu

Nasıl yapılır?

-Fırınınızı 180 derecede ısıtarak işe başlayın. Tereyağını minik bir kabın içinde eritin. Ilıması için kenara alın.

-Derin bir kabın içerisinde tüm un, vanilya, kabartma tozu, tarçın ve muskat cevizi rendesini güzelce karıştırın.

-Elmalarınızı soyun ve rendeleyin. Fazla sularını süzün.

-Ayrı bir kabın içine yumurtayı kırın. Hafifçe çırpın. Üzerine şekeri ilave edin. Mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla çırpın.

-Bu karışımın üzerine süt, erimiş tereyağı ve tahini de ekleyin ve iyice karıştırın. İçerisine son olarak elmaları ilave edin ve hafifçe karıştırın.

-Elde ettiğiniz sıvı karışımı, unlu kuru karışımın üzerine azar azar ilave edin. Spatula yardımıyla güzelce karıştırın.

-Kek harcını muffin kapların içine bölüştürün ve önceden ısıttığınız fırında pişirin. Bir kürdan yardımıyla içlerinin pişip pişmediğini kontrol edin.

-Piştikten sonra çıkarıp, biraz dinlendirin ve afiyetle tüketin.

En sağlıklı cips tarifi: Ballı tarçınlı elma cipsi





Malzemeler:

-4 adet orta boy elma

-2 yemek kaşığı bal

-1 çay kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

-Elmaları güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra bütün halde ince ince dilimleyin.

-Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye elma dilimlerini yerleştirin.

-Dilimlerin üzerine fırça yardımıyla bal sürün.

-Tarçını küçük bir süzgeç yardımıyla tüm dilimlerin üzerine serpin.

-Önceden ısıtılmış 120 derece fırında fanlı programda 1 saat pişirin ve ılıdıktan sonra afiyetle tüketin.

Sonbaharın vazgeçilmez tatlısı: Elmalı tart tarifi





Malzemeler:

-125 gram oda sıcaklığında tereyağı

-1 adet yumurta

-Yarım su bardağı toz şeker

-Yarım paket kabartma tozu

-Aldığı kadar un

Elmalı harç için:

-4 adet orta boy elma

-2 yemek kaşığı toz şeker

-1 tatlı kaşığı tarçın

Üzerine:

-Pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-Elmaların kabuklarını soyup rendeleyelin. Tarçını ve şekeri de ekleyerek pişirin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

-Bir kapta yumurta, tereyağı, şekeri iyice elinizle karıştırın. Kabartma tozu ve unu azar azar eklin, ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru 15 dk kadar dinlenmeye bırakın.

-Süre bitiminde hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça ayırın. Kalan hamuru orta boy borcam tepsisi kadar oklava ile açın. Yağlanmış tepsiye yerleştirip elmalı harcı dökün ve yayın. Portakal büyüklüğündeki hamuru da açıp şeritler kesip üzerine koyun.

-Önceden ısıtılmış 185 derece fırında kızarana kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.

Hızlı ve pratik: Tarçınlı elma topları tarifi





Malzemeler:

-1 adet yeşil elma

-1 adet kırmızı elma

-7-8 yemek kaşığı yulaf ezmesi

-2 yemek kaşığı bal

-1/4 bardak badem sütü

Nasıl yapılır?

-Elmaları yıkayıp kabuklarını soyun. Bir kabın içine elmaları rendeleyin. Elmaların suyunu elinizle iyice sıkıp yeni bir kaba alın.

-Yulaf ya da yulaf ezmesini elmaların içine ekleyin. Sütü de ekleyin ve karıştırın. Süt yardımı ile yulafların yumuşamasını sağladıktan sonra balı ekleyin ve karıştırın.

-Kıvamına göre ihtiyaç varsa yulaf eklemesi yapın ve elinize ufak parçalar alarak yuvarlayın.

-Ardından düz bir tabağa tarçın ekleyin. Elma toplarını içine atıp tarçına bulayıp servis tabağına alın.