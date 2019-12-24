Emektar vapurda kahvaltı zamanı!

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Güzelyalı Yat Limanı’nda yer alan Otantik Gemi Hotel, bugüne kadarkilerden çok farklı bir kahvaltı deneyimi sunuyor. Yıllarca yolcu taşıyan bir şehir hatları vapurunda doyumsuz lezzetler, her sabah davetlilerini bekliyor.

1961 yılında İngiltere’den (Yapım yeri: Glasgow) İstanbul Şehir Hatları’nda kullanılmak üzere alınan gemiye, 28 Nisan 1960 tarihinde İstanbul Beyazıt Meydanı’nda öğrenci olaylarında çıkan çatışmada ölen ilk kişi olan Turan Emeksiz’in adı verilir. Gemi, aynı isimle 45 yıl, Kadıköy-Eminönü-Sirkeci hattında yolcu taşır. 2006 yılında Türkiye Denizcilik İşletmelerinden emekli olur. Hurdaya çıkarılan gemi, Güzelyalı Belediyesince satın alınıp beldeye getirilir ve Otantik Otel adıyla, Haziran 2008 yılında hizmet vermeye başlar.

Bu farklı ve lezzet dolu kahvaltıyı indirimli bir fiyatla tatmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Bursa Güzelyalı Yat Limanı’nda demirleyen gemi, orijinal yapısına sadık kalınarak konforlu ve şık bir otele dönüştürülmüş. Otantik Gemi Otel adı ile işletmeye açılan gemi, denizin ortasında konaklamak ya da keyifli organizasyonlara imza atmak için ideal bir yer. Bursa merkezden araç ile 20 dakikalık mesafede olan otel, Güzelyalı feribot iskelesinden 5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir.