Funda Arar deyince aklıma ilk gelen aile şirketi gibi yönetilen dev bir marka oluyor. Neredeyse tüm albümlerinin müzik prodüktörü ve değerli eşi Febyo Taşel, menajer ekibi Can Talanioğlu & Kadir Çetintaş ve yardımcısı Sementa Öcal ile birlikte ilk günden bugüne yola devam ediyorlar. 2013 doğumlu Aras, sanatçı ve eşine hayatın en güzel hediyesi oluyor.

İki sene önce Funda hanımla yaptığım röportajda Aras'ın doktor olmasını hayal ettiğini ama hangi mesleği yaparsa yapsın onu destekleyeceğini söylemişti.

Birbirine böylesi bağlı bir ekip çalışmasının en büyük getirisi tertemiz bir kariyer oluyor elbette. En seçkin sahalarda konser veren, albümleri hala liste başı satan kaç isim var? Düzenli olarak popüler tarzda albümler hazırlayan Arar daha önce bir TSM proje albümü, yakın zaman önce de Arabesk proje albümü sunmuştu.

Bugün dijital platformlarda yerini alan yeni şarkısı "Çık Aradan" ile yaza merhaba diyor. Şarkının sözü ve müziği Derya Uluğ & Asil Gök ikilisine ait. Düzenlemede bu kez Mustafa Ceceli'nin ismi görülüyor. Klibi Nihat Odabaşı çekmiş, eli kulağında yayına girer.

Şarkının söz müzik düzenleme ekibi Funda Arar'ın daha önce çalışmadığı isimlerden oluşuyor. Bu farklılık şarkıya da yansımış; 'Çık Aradan' sanatçının diskografisindeki hiçbir şarkıya benzemiyor.

Single için çekilen rengarenk kareler benim de çok sevdiğim fotoğrafçı arkadaşım Safa Gülsoy'un ellerinden çıkma. Safa'nın ilerleyen yıllarda adını çok duyacağımızdan şüphem yok. Y kuşağını bu alanda başarıyla temsil ediyor.

Funda Arar'ın ekibinde gözlemlediğim tek eksiği iyi bir basın danışmanıydı. Birkaç yıldır basın işleri için Önder Sarıahmetoğlu ve ekibiyle çalışarak bu açığı da kapadı. Önder abi, bu alanda en uzman kişi. İletişim planlamasını çok iyi yapıyor ve çalıştığı isimlere katma değer sağlıyor.

Unutmadan; 3 Ağustos Cumartesi günü Funda Arar, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konser için hazırlıklarını sürdürüyor.