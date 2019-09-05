Harbiye'de bi' ben kaldım konser vermeyen derken Oğuzhan Koç'un açıkhava konserini en önlerde izlerken buldum kendimi. Kabul ediyorum konserden önce önyargılıydım. Ama bunun Oğuzhan'ın şarkıcılığıyla ilgisi yoktu. Sadece açıkhava konseri verecek kadar şarkısı, kıdemi var mıydı emin değildim. Fakat her şey beklediğimden farklı gelişti. Genellikle konserlerden ilk yarıdan önce ayrılan ben, uzun zaman sonra sonuna kadar eğlendiğim bir performans izledim. Sahnede ne güzel şeyler oldu. Protokol yıldızlar geçidiydi; Acun Ilıcalı, Şenol Güneş ve milli takım oyuncuları, Murat Dalkılıç, Murat Boz, Aslı Enver, Reynmen, Zeynep Bastık, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Fettah Can, Cansu, Bensu Soral, Demet Özdemir, Aynur Aydın ve çok daha fazlası...

Oğuzhan ekibiyle kafa kafaya vermiş sahneye nasıl girsek diye kafa patlatmış. En son kanat takıp uçalım fikrine kadar gidilmiş ama nihai kararı 'efendi efendi yürüyerek gireyim' diye vermiş. Bunu anlattığında seyirci neden bu kadar alkışladı bilmiyorum. Sanırım anahtar kelime 'efendi efendi'. Türk halkı sever böyle amiyane tabirleri.

İlk yarıya Oğuzhan'ın kendi şarkıları hakimdi. Murat Boz'a daha önce verdiği bir şarkıyı 'yüzüm kalmadı' birlikte söylediler. Akabinde Murat Boz, Fettah Can'ı sahneye çağırıp hep birlikte 'Özledim'i söylediler. 'Özledim' Murat Boz'un müzik kariyerindeki en iz bırakan şarkılarından biri. Şarkının sözü ve müziği Fettah Can'a ait. Prova yapılmadığından olabilir Murat Boz'un canlı performansında hatalar duydum.

İlk yarının sonunda Murat Dalkılıç'ın sürpriz şekilde sahneye çıkmasıyla 'Bu Nasıl Aşk', 'Aşinayız' düetleri yapıldı. -Hareketli şarkılar söyleyen pop sanatçılarının en büyük sorunu sahnede sopa yutmuş gibi durması. Üstelik playback yaparken bile yerinden iki adım öteye gitmeyenler var.- Murat Dalkılıç bu konuda aşmış. Sahne performansı inanılmaz. Bir uçtan bir uca, üstelik canlı söylüyor. Hatta herkesin playback yaptığı plaj konserlerinde bile kendisi orkestrayla canlı performans yapıyor. Tam bir sahne adamı. Oğuzhan'ın konseri olduğu için biraz daha geri planda kalmaya çalıştığını gözlemlesem de enerjisiyle ister istemez hakimiyeti eline alıyor.

İkinci yarıda en az ilk yarı kadar sürprizli anlar yaşandı. Oğuzhan smokinini giymiş Türk Sanat Müziği eserleriyle karşımıza çıktı. Ben sesine yakıştırdım. Birkaç tane türkü söyleyip tadında bırakarak kendi şarkılarıyla devam etti. 'Bulutlara Esir Olduk' şarkısını seslendirirken sahnede dans eden ikiliye kilitlendi gözler. Hem yorum hem de şov nefisti. Oğuzhan'ın sesine en çok böyle şarkıları yakıştırıyorum. Laf aramızda gözlerim doldu.

'Benim babam düz bir adam öyle etliye sütlüye karışmaz... bildiğimiz tipik baba yani ama sesi çok güzeldir' diyerek babasını hazırlıksız sahneye davet etti Oğuzhan. Galiba konserin en duygu dolu anlarıydı bu dakikalar. Sonrasında Şenol Güneş, Emre Belezoğlu ve Cenk Tosun sahneye çıkıp Oğuzhan yazılı formayı takdim etmek üzere sahneye çıktılar. Öyle bir alkış koptu ki sesi Anadolu yakasından duyulmuştur.

Bir ara kostüm değiştirmek için kulise geçen Oğuzhan sahneyi tekrar Fettah Can'a bıraktı. Fettah Can'a ilgi çok fazla. Seneye bir açıkhava konseri versin, rahat doldurur. Smokinden daha rahat bir kılığa geçiş yapan Oğuzhan Fettah Can'ın hayat arkadaşı Cansu Kurtçu'yu doğum gününü kutlamak ve beraber bir şarkı seslendirmek için sahneye davet etti. Bu ikilinin bilmediğim bir düet yapmamışlardı sanki diye düşünürken haksız çıkmadım. Söyledikleri şarkı 'Aşkla Aynı Değil'. Sözü müziği kendisine ait bu şarkıyı Oğuzhan daha önce Gülben Ergen'le seslendirmişti. Gözlerim şarkıyı ilk söyleyen olduğu için Gülben Ergen'i aradı. Cansu çok zarif bir kadın ama bu şarkıyı kendisiyle bütünleştiremedim. Seyirci arasında dönen bir konu Gülben Ergen neden dün bu konserde yoktu. Unutmadan yaz boyu neredeyse tüm açıkhava konserlerine konuk olan Zeynep Bastık, dün sahneye çıkıp şarkı söylemedi. Açıkçası iyi oldu. Kendisi zaten Harbiye Açıkhava'da iki konser birden verecek. Burada da boy göstermeye gerek yoktu.

Solo ve düet performanslar... bazen yükselen enerji bazen de artan duygu yoğunluğu, sürprizler, heyecanlar derken ben bu yıl bitmesini hiç istemediğim bir 2,5 saat yaşadım. Diğer binlerce kişi de benle aynı fikirde olacaklar ki bittikten sonra iki kere Oğuzhan'a bis yaptırdılar. Her şey bir yana, sevgili Oğuzhan senin ne kadar güzel bir enerjin var. Bu kadar ünlüyü kim prokolüne toplayabilmiş, kim babasını göğsünü gere gere sahneye çıkartmış, kimin konserinde baştan sona dizleri titremiş? Yolun bahtın açık olsun. Seni uzun yıllar sahnelerde görelim.