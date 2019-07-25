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25.07.2019 - 11:11

Emziren annelere 5 önemli yaz önerisi

Emziren annelerin doğum öncesi formlarına dönmek için hızlı kilo verme çabasına girmemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Elif Köşeli Şahin, 5 önemli yaz önerisi ve uyarısında bulundu.

Emziren annelere 5 önemli yaz önerisi

Çoğunlukla yaz aylarında fazla kilolardan hızla kurtulma isteği yaygınlaşırken, çiçeği burnunda anneler de kısa sürede eski formlarına dönebilmek için sabırsızlanıp zayıflamaya yönelik diyetler uygulayabiliyor. Oysa bu durum annenin yanı sıra bebeğe de ciddi zarar verebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin bebeklerin özellikle ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, buna karşın hızlı zayıflama çabasıyla uygulanan diyetlerin anne kadar bebeğini de olumsuz etkileyebildiğini vurguluyor. Özellikle emziren annelerin doğum öncesi formlarına dönmek için hızlı kilo verme çabasına girmemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Elif Köşeli Şahin, 5 önemli yaz önerisi ve uyarısında bulundu.

Sıvı tüketimini artırın

Yaz aylarında emziren her annenin günde 3-3,5 litre su içmesi şart. Bu hem annenin sağlığı hem de anne sütünü artırmak açısından çok önemli. Bunun yanında özellikle her emzirmeden sonra su, süt, şekersiz limonata, ayran gibi bir bardak sıvı tüketmeye özen gösterin.

Her gün sebze tüketin

Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle öne çıkan yeşil yapraklı sebzeler hem annenin vücudunu destekliyor, süt üretimini artırıyor hem de emzirme yoluyla bebeğin bağışıklığını güçlendiriyor. Ayrıca diyet dostu olan bu besinler sağlıklı zayıflamaya da katkı sağlıyor.

Ödem atıcı çaylardan uzak durun

Özellikle ödem atıcı çaylar ve kilo verdirmeyi vaat eden ilaçlar bu dönemde süte geçerek bebekte en basit haliyle büyüme gelişme geriliğine, daha ciddi olarak da hayati tehlikelere yol açan organ yetmezliklerine neden olabiliyor. Bu nedenle bu ürünlerden uzak durun.

Tek tip beslenmeyin

Bu dönemde denetimsiz olarak tek tip beslenme modellerini uygulamak annenin yetersiz beslenmesi sonucu saç, cilt, diş ve kemik problemlerine yol açabiliyor. Bazı diyetler bebeğin de yetersiz beslenmesine sebep olarak büyümeyi durdurabilmekle beraber, bazı besinlerin sürekli tüketimi sonucunda bebekte alerjik bulguların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Emzirmenin kendisinin zaten bolca kalori harcattığını unutmayın ve hem bebeğinizin hem kendinizin sağlığını ilk planda tutarak düzenli ve dengeli beslenme tarzı benimseyin.

Kilo vermek için acele etmeyin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin “Emzirme dönemi anne beslenmesinin en az hamilelik kadar özenli olması gereken bir dönem. Bu dönemde eğer bir diyet uygulamak istiyorsanız mutlaka bir beslenme uzmanı (diyetisyen) kontrolünde ilerleyin. Kilo vermek için acele etmeyin zira öncelik anne ve bebeğin sağlığı olmasıdır” diyor.

 

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