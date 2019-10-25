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25.10.2019 - 00:00 |

Endişelerimiz olabilir

Bugünlerde Başak burcunda küçülen Ay, daha özenli ve dikkatli olmaya işaret ediyor

Endişelerimiz olabilir

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde Başak burcunda küçülen Ay, daha özenli ve dikkatli olmaya işaret ediyor. Ancak böyle zamanlarda hızlı karar almak ve ilerlemek pek kolay olmayabilir. Bazı elde olmayan nedenler yüzünden kendimizi kısıtlanmış bulabiliriz. Sağlık ve çalışma koşullarına zaman ayırmak ve zihinsel açıdan daha sakin kalmak gerekiyor.

Nelerden kaçınmalı? Yine de sabah saatlerinde daha hevesli ve pozitif olabiliriz. Bu saatlerde duygusal açıdan bize heyecan getiren imkanlar var. Uzaklarla, yabancılarla temas halinde olmak bize yeni fikirler getirebilir. Bugün aynı zamanda ilişkilerimizi gözden geçirmek ve gizli olan şeyleri ortaya çıkarmak durumunda kalabiliriz.   

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Fırtına    Değişiklikler karşısında dikkatli olalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Cuma Akşamına Hazırız

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Bugün

İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda ki arkadaşlarınızdan yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal derinlik içinde olacağınız zamanlar var. Endişe hissine kapılmayın, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde ilişkilerinizde huzursuzluk hissedebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı beklentilerinizi yükseltebilirsiniz. Duygusal karışıklığınızı kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni kararlar alıp, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Gün içinde değişken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir. Öğlen saatlerinde yoğun düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kardeşlerinizle geçireceğiniz zamanlar var. Öğlen saatlerinde kendinizi güvende hissedeceğiniz ortamlarda olmak size iyi gelecektir. Çevrenize karşı iyimser bir hava içinde olabilirsiniz. Yüksek beklentilere karşı kendinizi kontrol etmenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışmalarınızda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimleriniz hakkında karar vermek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Öğlen saatlerinde paylaşım içinde olmaktan keyif alacağınız kişilerle zaman geçirebilirsiniz. Heyecan duyacağınız biriyle tanışabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapma niyetinde olduğunuz zamanlar yaşayabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinizi bugün tamamlamakta fayda var. Beslenmenize daha özen göstermelisiniz. Sabah saatlerinde farklı his ve duygular içindeyken öğlene doğru daha fazla duygu derinliği hissedebilirsiniz. Akışta kalmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Aşırı duygu dengesizlikleri yaşamadan, akışta kalmaya özen gösterin. Etrafınızdaki insanlardan yüksek beklenti içinde olabileceğiniz zamanlar var. Bugün kabullenme içine girebilirsiniz, iç sesinizi dinlemekte fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgili meseleler gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Beklentilerinizi yüksek tutmazsanız, sizin için daha iyi sonuçlar doğabilir. Öğlen saatlerinde gizlilik içeren işlerle uğraşmak hoşunuza gidebilir. Dernek işlerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili konularda bugün dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda beklentilerinizi yüksek tutuyor olabilirsiniz. Bugün iyimser bir hava içindesiniz. Öğlen saatlerinde gizli kalması gereken konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. Duygularınızı yoğun yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınıza özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak ihtiyacında olacağınız zamanlar var. Akademik konularla ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Aile büyüklerinden beklentileriniz yüksek olabilir. Bu durum sizin özgürlük isteğinizi engelleyebilir. Duygusal karışıklıklara karşı, akışta kalmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız duygusal karışıklıklar sizi endişeye sürüklemesin. Öğlene doğru güven hissedeceğiniz yerlere doğru çekileceksiniz.  Finansal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konuda otorite olan kişilere karşı beklentilerinizi yüksek tutacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizle ilgili yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Ortaklı para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Uğraştıran durumlar söz konusu. Açık düşmanlara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde daha paylaşım içinde olmak isteyeceksiniz.  Uyum ve denge arayışında olabilirsiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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