Endişelerimiz olabilir

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde Başak burcunda küçülen Ay, daha özenli ve dikkatli olmaya işaret ediyor. Ancak böyle zamanlarda hızlı karar almak ve ilerlemek pek kolay olmayabilir. Bazı elde olmayan nedenler yüzünden kendimizi kısıtlanmış bulabiliriz. Sağlık ve çalışma koşullarına zaman ayırmak ve zihinsel açıdan daha sakin kalmak gerekiyor.

Nelerden kaçınmalı? Yine de sabah saatlerinde daha hevesli ve pozitif olabiliriz. Bu saatlerde duygusal açıdan bize heyecan getiren imkanlar var. Uzaklarla, yabancılarla temas halinde olmak bize yeni fikirler getirebilir. Bugün aynı zamanda ilişkilerimizi gözden geçirmek ve gizli olan şeyleri ortaya çıkarmak durumunda kalabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Fırtına Değişiklikler karşısında dikkatli olalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.