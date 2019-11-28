Pek çok kişi hastanelerde yer alan kimi bölümlerin ne anlama geldiği ve hangi hastalıklarla ilgilendiği merak eder. Adı nedeniyle çoğu zaman anlaşılamayan bu servislerden biri de endokrinoloji servisidir. Peki endokrinoloji nedir, neye bakar? Endokrin bölümü (metabolizma hastalıkları) doktoru (endokrinolog) hangi hastalıklara bakar? İşte cevabı...

Endokrin ne anlama gelir? Endokrinoloji neyle ilgilenir?

Endokrin sistem iç salgı bezlerinin oluşturduğu bir sistemdir. İç salgı bezleri hormon sentez ve salgısı yapan organlardır. Hormonlar vücudumuzdaki değişik aktiviteleri kontrol eder. Hormonların farklı tipleri, üreme, metabolizma, büyüme ve gelişmeyi kontrol eder. Hormonlar ayrıca çevremize verdiğimiz tepkiyi de kontrol eder ve vücudumuzun fonksiyonları için gerekli uygun miktarda enerji ve besini sağlamaya yardımcı olurlar. Endokrin sistemi oluşturan salgı bezleri, hipotalamus, hipofiz,tiroid, paratiroid, pankreas, yumurtalıklar (kadında overler, erkekte testisler), böbreküstü bezi (yağ dokusu, endotel (damar iç duvarını döşeyen hücreler)dir.

Endokrinolog nedir?

Endokrinolog endokrin sistem hastalıklarıyla uğraşan doktordur. Endokrinologlar salgı bezlerini etkileyen hastalıkların tanısını koyarlar. Genellikle karmaşık olan ve vücudumuzdaki birçok sistemi içeren hastalıkları nasıl tedavi edeceklerini bilirler. Birinci basamak doktorunuz, endokrin sistem ile ilgili bir sorununuz olduğunda sizi bir endokrinoloğa sevk eder.

Endokrinoloji hangi hastalıklara bakar?

Endokrinologlar hormon dengesizliği ve problemlerine tanı koymak ve tedavi vermek için eğitim almışlardır. Birçok farklı durumla ilgilenirler:

– Diyabet

– Tiroid hastalıkları

– Metabolik bozukluklar

– Hormonların fazla ya da az üretimi

– Menopoz

– Osteoporoz

– Hipertansiyon

– Yağ metabolizması ile ilgili hastalıklar

– İnfertilite(kısırlık)

– Büyüme geriliği (boy kısalığı)

– Salgı bezlerinin tümörleri

– Şişmanlık

Endokrinologlar ayrıca salgı bezlerinin nasıl çalıştığını değerlendirmek için bazı testler isteyebilirler.

Endokrinoloji bölümünden nasıl randevu alınır?

"Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları" polikliniği tıpta ileri uzmanlık gerektiren poliklinik olduğundan Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) üzerinden direkt randevu alınamaz. Öncelikle İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümünde muayene ve tetkik olunması gerekir. Yapılan muayane ve tetkik sonucunda hekim tarafından uygun görülen hastalar "Takip Gerektiren Hasta" olarak sisteme kaydedildikten sonra Alo 182 veya internet üzerinden randevu alabilirler. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.