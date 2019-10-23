Dekorasyon

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23.10.2019 - 13:25 |

Size enerji verecek ev dekorasyonu: Bohem

Özgür ve yaratıcı ruhların tercihi olan bohem dekorasyonunu evinize getirmeye ne dersiniz? Rengarenk ve sıradanlıktan uzak bir yaşam alanı fikri size çekici geliyorsa doğru noktadasınız. İşte bohem dekorasyonu hakkında her şey...

Size enerji verecek ev dekorasyonu: Bohem

Gücünü renklerden ve kuralsızlıktan alan bohem dekorasyon sayesinde evinizde özgürlüğün o tatlı rüzgarını hissedebilirsiniz. Farklı tarzlardan mobilyalar, canlı renklere sahip halılar ya da koltuk örtüleri, antika eşyalar, el örgüsü battaniyeler… Şimdi, bu saydığımız tüm eşyaları hatta daha fazlasını buluşturabileceğiniz bohem dekorasyon nedir, nasıl uygulanır, birlikte bakalım...

Bohem dekorasyon nedir? 

Bohem hayat tarzı bize hemen çingeneleri hatırlatır. Zaten kelimenin kökeni de çingenelerin yaşam tarzını tanımlamak için kullanılan Fransızca “la boheme”den gelmektedir. Fransız sanatçıları 19. yüzyılda çingenelerin yersiz yurtsuz yaşamalarından, bağımsız ve özgür duruşlarından etkilenmiş; sanatçıların da yaratıcı olabilmesi için tıpkı çingenelerinki gibi bir ruha sahip olmalarını savunmuşlardır.

Bohem tarz sadece entellektüel çevrede değil, zamanla moda ve dekorasyon alanında da yankı bulmuştur. Bu anlayışı benimseyen insanlar giyim kuşama fazla para ayırmadan düşük bütçelerle özgün bir stil oluşturmuşlardır. Bu stil, tasarımcılara da ilham kaynağı olmuş ve çeşitli tasarımlarla bohem tarzının günümüze kadar ulaşmasına imkan sağlamıştır.

Yaratıcı ve özgür ruhların akımı bohem' de doğal bir enerji vardır. Zıt renklerin bir araya gelmesi, çiçek ve mandala desenlerinin birlikteliği insanı doğaya daha yakın ve huzurlu hissettirir. Etnik desenli kırlentler ve kilimler, mandala tasarım örtüler, mini vintage sehpalar, makrame duvar süsleri, bir köşede fazla eşyalarınızı toparlayan bir hasır sepet ve pek tabi ki bolca yeşil bitki ve mümkünse kaktüs… İşte bunlar bohem bir evin olmazsa olmaz parçalarıdır.

Bohem dekorasyon önerilerine geçmeden önce bu stildeki en önemli noktayı sizinle paylaşalım: rahatlığınız! Bohem stilin anahtarının özgürlük olduğunu ve bu dekorasyon tarzının genellikle bağımsızlığına düşkün insanlar tarafından tercih edildiğini söylemiştik. O halde eğer bu dekorasyonu uygulamak istiyorsanız “Koltuğumun rengi perde ile uyumlu mu?” ya da “Almak istediğim sehpa, salonumun dekorasyonuna uygun mu?” gibi soruları hayatınızdan çıkarın. Çünkü önemli olan sizin rahatlığınız. Rahat ediyorsanız renk uyumunun hiçbir önemi yok! Göz alıcı renklerin karmaşık görünen sıralanışı arasındaki uyum, tekdüzeliğe geçit vermeyen kombinasyonlar, egzotik desenler, oryantal aksesuarlar, el emeği örgü ve danteller, farklı tarz parçalardan oluşan mobilyalar… Bunların hepsi tek bir dekorasyon stilinde bir araya gelerek bohem hayat tarzını yansıtan bir yaşam alanı oluşturmamıza imkan verir.

Bohem dekorasyon nasıl yapılır? 

Renkli yer minderleri

Bohem dekorasyonda ilk dikkatinizi çeken şey yer minderleri olacaktır. Oldukça rahat bir izlenim uyandıran yer minderleri salaş yaşam tarzına en uygun parçalardan bir tanesidir. Özellikle renk ve desenleriyle de bohem stilin umursamaz, neşeli ve samimi ruhunu dekorasyona yansıtmaktadır.

Motifli ürünlere evinizde yer açın

Bohem stil denildiğinde akla renkli ve motifli yastıkların, koltukların, halıların gelmesi tesadüf değil. Çünkü etnik motiflerin olmadığı bir bohem tarz uygulaması eksik kalır. Eğer tek renkli koltuklarınız varsa ve onları değiştirmeden evinize bohem tarzı yansıtmak istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. Bol bol desenli yastık alabilir, duvarlarınıza desenli tablolar asabilir ya da perdelerinizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca son yıllarda oldukça trend olan parça desenli halılar da tam bu dekorasyon stiline uygun! Dilerseniz renkli, farklı camların kaynaştırılmasıyla oluşturulmuş avizeleri de tercih edebilirsiniz.

Bohem evlerin vazgeçilmez öğesi: Bir koruyucu olarak Dreamcatcher

Günümüzde bohem dekorasyon amaçlı pek çok yerde kullanılan Dreamcatcher, aslında zengin spiritüel bir mirasa sahip. Kökeni Amerika Yerlileri’nden Ojibwe Kabilesi olan Dreamcatcher, doğa ile iç içe yaşamları ve kadim inanışları gereği, ağaç dalları ve kuş tüylerinden yapılır ve özellikle uyuyan kişinin baş ucuna asılır. Dreamcatcher gece boyunca kötü rüyaları ağına takarak uyuyan kişiyi korur, iyi rüyaları ise ağın ortasından geçirip, aşağı sallanan tüyler ile uyuyan kişiye iletir. Ayrıca gün doğumu ile ağa takılan kötü rüyaların da yok olduğuna inanılır.

Desenli kilimler

Bohem dekorasyon ağır ve klasik halıları kaldırmaz. Onun özgür ruhuna hitap edecek olan hafif kilimlerdir. Hele bir de bu kilimler rengarenk ve desen desense… Farklı desen ve renklerdeki kilimleri yan yana hatta üst üste kullanarak bohem tarzı evde kolayca uygulayabilirsiniz.

Eski eşyalara evinizde yer verebilirsiniz

Bohem tarzdan hoşlanıyorsunuz fakat evinizdeki eşyalar bugünü yansıtan çizgilerde… Bu durumda yapmanız gerekeni hemen söyleyelim. Büyükannenizin ya da annenizin evinde bulunan eski mobilyaları alıp gerekliyse tadilatlarını yaptırıp evinizde kullanabilirsiniz. Toplayacağınız bu mobilyalar ya da dekorasyon ürünleri modası geçmeyecek bohem tarzın parçası olabilir. Size ait olan eşyaları da ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Bohem dekorasyonun geçmişi yansıtan bir yanı var ve bohem dekorasyon mobilyaları, nostalji duygusunu çok güzel yansıtıyor. Bunun yanında eski dekorasyon ürünleri ya da antika eşyalar sayesinde de evinizin dekorasyonunu güçlendirebilirsiniz.

Örgü ve danteller

Bizde 80’lerde görmeye alışık olduğumuz koltuk, sandalye gibi mobilyaların üzerindeki örtüler; bohem dekorasyon tarzında renkli örgüler olarak karşımıza çıkıyor. Perdelerde de görülen bu detay, birçok aksesuarda da kendini gösteriyor.

Egzotik desenler

Bohem dekorasyon tarzına sahip bir evin özellikle duvarlarında kuşların, yeşil yaprakların, rengarenk çiçeklerin yer aldığını görebilirsiniz. Duvar dekorasyonu dışında tekstil ürünlerinde de bu desenler bolca yer almaktadır.

Vintage mobilyalar

Bohem dekorasyonda mobilyaların takım yerine parça parça seçildiğini göreceksiniz. Mobilya mağazalarından çıkmış bir görüntüyü bohem tarzı asla kabul etmez. Onun ruhunu yaşatmak için eskimiş, farklı stildeki mobilyaların bir arada kullanılması gerekir.

Oryantal aksesuarlar

Renkli avizeler, cam ya da taşlı aydınlatma tasarımları, fenerler, vazo ve biblo gibi oryantal izler taşıyan farklı aksesuarlar bohem dekorasyonda bir arada kullanılmaktadır. Zıt renkleri aynı anda kullanmayı seven bu dekorasyon stiline de yine farklı renklerle oluşturulan oryantal tasarımlar yakışacaktır.

 

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