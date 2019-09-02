Enerjimizi akılcı kullanalım

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde Güneş Mars ile birleşirken ufak bir kıvılcım ani bir yangına dönüşebilir. Bu nedenle gücümüzü yerinde ve sakin şekilde kullanmaya bakalım. Aşırı eleştirel ya da tartışmacı olabiliriz. Bugün Ay da yanan yolda ilerlerken özellikle ilişkilerimize ve karşımızdakilerden beklentilerimizde daha dengeli ve sabırlı olmalıyız. Gereksiz tartışmalara girmemek ve denge aramak iyi olacak.

Nelerden kaçınmalı? Bugün Venüs ve Jüpiter de iletişim içinde. İlişkilerde yüksek beklentiler ya da lüzumsuz harcamalar yüzünden maddi kayıplar gündeme gelebilir. Yakın ilişkilerde sınırlarımızı bilememek ya da abartılı bir tutum yüzünden tutarsız tavırlar içinde olabiliriz. Bugün kadınlara yönelik konularda daha özenli davranmak gerekebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Fırtına Bazı ikilemler içerisinde olabiliriz. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.