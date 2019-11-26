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26.11.2019 - 11:44 |

Epidural doğum nedir, nasıl yapılır? Epidural doğumun riskleri nelerdir?

Epidural doğum özellikle doğumu yaklaşmış anne adayları tarafından çokça aranan bir doğum yöntemidir. Epidural doğum nedir diye soranlar için hazırladığımız haberimiz size ayrıntılı bilgi saylayacak. İşte Epidural doğum nedir sorusunun cevabı…

Epidural doğum nedir, nasıl yapılır? Epidural doğumun riskleri nelerdir?

Halk arasındaki ağrısız doğum olarak bilinen Epidural doğum nedir? Epidural doğum hakkında bilgi sahibi olmak isteyen anne adaylarının merak ettiği tüm soruların cevaplarını sizin için bir haberde topladık. Kimler epidural doğum yapabilir? Epidural doğumun riskleri nelerdir? İşte Epidural doğum hakkında bilmeniz gereken her şey…

Epidural doğum hakkında bilgi vermeden önce doğum ve doğum ağrıları hakkında biraz bilgi verelim.

Doğum ağrısı
Tüm kadınlarda farklılıklar gösteren ama temelde doğum süreci başladıktan sonra karın, kasık ve bel bölgesinde belli aralıklarla hissedilen ve sıklığı ile anne ve bebeğin doğuma ne kadar yaklaştığını bildiren ağrılar diğer bir deyişle sancılardır.

Doğum ağrısı genellikle çok şiddetlidir. Bu şiddetli ağrı kimi zaman anne ve bebeği kötü yönde etkiler. Pek çok kadın bu şiddetli ağrılara dayanamadığı normal doğumu göze alamaz.

İşte bu durumlarda epidural doğum gündeme gelir.

Epidural doğum nedir, nasıl yapılır Epidural doğumun riskleri nelerdir

Epidural doğum nedir?
Epidural doğum yani halk arasındaki adıyla ağrısız doğum kısaca anlatmak gerekirse, sezaryen doğum ile normal doğumun birleşimidir.

Sezaryen doğumdaki genel anestezi yerine özel bölge anestezisi kullanılarak ağrılar hissedilmeyecek kadar azaltılır, ancak bebek normal yollarla doğar. Yani sezaryendeki gibi bebek karın bölgesinde açılan kesinden alınmaz.

Epidural doğum yapacak anne adayı doğum esnasında baskıyı, dokunmayı hisseder, hatta doğu anına kadar yürüyebilir ancak ağrıyı hissetmez.



Epidural doğum nasıl yapılır?
Epidural anestezi daha öncede söylediğimiz gibi bölgesel anestezi şeklinde oluyor. Anestezi doktoru anne adayını yan yatırıp belince anestezi iğnesinin yapılacağı yeri belirler. Bölge bir iğne yardımı ile uyuşturulur. Bunun sebebi epidural iğnenin yaratıyı acının hissedilmemesini sağlamaktır.
Epidural iğne yapıldığında anne adayının kesinlikle kıpırdamaması gerekir. İğnenin yapıldığı bölgeden belli aralıklarla ilaç verilir. İlk ilaç verildikten 15 dakika sonra anne adayları ağrıyı hissetmemeye başlar.

İlaç Kateter yardımı ile anne adayına verilir ve doğumdan sonra isteğe göre 48 saat içinde çekilir.
Epidural için takılan Kateter’in takılıp çıkarılması oldukça acısızdır.

Epidural doğum riskleri nelerdir?
* Epidural anestezinin en sık karşılaşılan sıkıntısı düşük tansiyondur.
*Çok aşırı kilolu adaylarda Epidural zor bir işlemdir.
* Epidural anestezi başarısız olabilir ve doğum esnasında ağrı hissedilebilir.
*İdrar yapmada zorluk yaşanabilir.
*Enfeksiyon yaşanabilir.
*Baş ağrısına neden olabilir.
*Bazı hastalarda alerjik reaksiyon gösterebilir.


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