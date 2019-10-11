Erikli turta tarifi

Turta severleri, klasik tariflerden uzaklaştırıyoruz! Soğuk havalarda içinizi ısıtacak erikli turta tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok basit olan ve ağızda dağılan erikli turta için malzemeleri hazırlayın!

Malzemeler:

-1 yumurta

-4 yemek kaşığı tereyağ

-7 yemek kaşığı yoğurt

-2 kahve fincanı pudra şekeri

-2 kahve fincanı zeytinyağı

-1 kahve fincanı mısır nişastası

-5 su bardağına yakın un

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

İç harcı için:

-12 adet mürdüm eriği

-Yarım çay bardağı şeker

-1 çay kaşığının ucuyla tarçın

Üzeri için:

-Pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-İç harcı için çekirdeklerini çıkarttığımız erikleri rondodan geçiriyoruz. Şekerle bir kaba alıp ara sıra karıştırarak pişirmeye bırakıyoruz.

-Hafif suyunu çekince tarçını da ekleyip altını kapatarak dinlendiriyoruz.

-Turtamız için un ve kabartma tozu hariç diğer malzemelerimizi bir kabın içine alarak karıştırıyoruz.

-Ununu ve kabartma tozunu da kontrollü bir şekilde ilave ederek sert olmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz.

-Hamurumuzu tezgaha alarak şekilde görüldüğü gibi iki parçaya bölüyoruz. Büyük hamurumuzu tepsiden biraz büyük olacak şekilde açıyoruz.

-Büyük boy borcamımızın içini yağlayarak açtığımız hamurumuzu yerleştiriyoruz. İçine çatalla delikler açarak erikli harcımızı yerleştiriyoruz.

-Küçük hamurumuzdan şeritler yaparak turtamızın üzerini kafes şeklinde kapatıyoruz.

-Hamurumuzun kenarlarını üste katlayıp 180 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz.

-Pişen turtamızı soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis ediyoruz.