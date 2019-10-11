Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatlılarErikli turta tarifi
11.10.2019 - 11:00 |

Erikli turta tarifi

Çok aranan tariflerden biri olan erikli turta tarifini sizinle paylaşıyoruz. Soğuk havalarda sıcak turta sevenlerin özellikle erikli versiyonunu yapmalarını tavsiye ediyoruz. İşte erikli turta tarifi...

Erikli turta tarifi

 Turta severleri, klasik tariflerden uzaklaştırıyoruz! Soğuk havalarda içinizi ısıtacak erikli turta tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok basit olan ve ağızda dağılan erikli turta için malzemeleri hazırlayın! 

Malzemeler:

-1 yumurta
-4 yemek kaşığı tereyağ
-7 yemek kaşığı yoğurt
-2 kahve fincanı pudra şekeri
-2 kahve fincanı zeytinyağı
-1 kahve fincanı mısır nişastası
-5 su bardağına yakın un
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya

İç harcı için:

-12 adet mürdüm eriği
-Yarım çay bardağı şeker
-1 çay kaşığının ucuyla tarçın

Üzeri için:

-Pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-İç harcı için çekirdeklerini çıkarttığımız erikleri rondodan geçiriyoruz. Şekerle bir kaba alıp ara sıra karıştırarak pişirmeye bırakıyoruz.
-Hafif suyunu çekince tarçını da ekleyip altını kapatarak dinlendiriyoruz.
-Turtamız için un ve kabartma tozu hariç diğer malzemelerimizi bir kabın içine alarak karıştırıyoruz.
-Ununu ve kabartma tozunu da kontrollü bir şekilde ilave ederek sert olmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz.
-Hamurumuzu tezgaha alarak şekilde görüldüğü gibi iki parçaya bölüyoruz. Büyük hamurumuzu tepsiden biraz büyük olacak şekilde açıyoruz.
-Büyük boy borcamımızın içini yağlayarak açtığımız hamurumuzu yerleştiriyoruz. İçine çatalla delikler açarak erikli harcımızı yerleştiriyoruz.
-Küçük hamurumuzdan şeritler yaparak turtamızın üzerini kafes şeklinde kapatıyoruz.
-Hamurumuzun kenarlarını üste katlayıp 180 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz.
-Pişen turtamızı soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis ediyoruz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Spor Cumartesi

Spor Cumartesi
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda hızlı adımlar atabilirsiniz. Sağlık ve düzen konularına da özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı dengesizlikler ya da bilgi sahibi olamamak yüzünden kayıplar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlarınız ve eve yönelik uğraşlar açısından canlı bir gün olabilir. Arkadaşlarla bir arada olmak yeni fikirler sağlayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hem evde hem de sorumluluk getiren konularda daha aktif olabilirsiniz. Ailevi işler ve evlilikte sakin olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sezgilerinizi kullanabileceğiniz, yaratıcı uğraşlar içinde olabileceğiniz koşullar var. Uzaklarla ilgili işler, yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular duygusal açıdan hassasiyet yaratabilir. Sizi bağlayan durumlar içerisinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşiniz ya da yakınlarınızla daha fazla ilgilenmek ve hassasiyet göstermek durumundasınız. Tepkilerinizde akılcı olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün psikolojinizi hassas kılan ve size iş çıkaran durumlar olabilir. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha hızlı ve akıcı hissedebileceğiniz koşullar var. Duygularınızı daha kolay paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel konuları ve ailevi işleri ele almak için hareketli bir gün sayılır. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve kardeşlerle ilişkilerinizde daha aktif olabilirsiniz. Daha dengeli bir iletişim kurmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konular ve alışveriş için oldukça hareketli bir gün sayılır. Elinizdekilerini daha iyi değerlendirmeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAşkta tutkulu zamanlar
Merve Kantarcı Çulha
Merve Kantarcı ÇulhaAldığın Üründe Vazgeçme Hakkı
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaKaş Kaldırma Estetiği
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluNLP Size Ne Sağlar?
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakDeprem Korkusuyla Baş Etmek
Ayşegül Karahan Ertuğrul
Ayşegül Karahan Ertuğrul"Var Olduğumu İspatlamalıyım!"
Nesrin Sürer
Nesrin SürerKadının 24 Saati
Öykü Yıldırım
Öykü YıldırımPratik Kahvaltı Seçenekleri
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanGöz Sağlığınızı Korumak İçin 6 Etken
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinselliğin Gereksinimleri
En Çok İzlenen Videolar
İstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özelİstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özel
#parayladeğilşefkatle: Hayvan sahiplenme hakkında her şey#parayladeğilşefkatle: Hayvan sahiplenme hakkında her şey
kafe-in | Kahvenin a'sı b'si c'sikafe-in | Kahvenin a'sı b'si c'si
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Dünya Kahve Günü ÖzelYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Dünya Kahve Günü Özel

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

3 saniyeden uzun tokalaşmak kaygı sebebi

3 saniyeden uzun tokalaşmak kaygı sebebi

Aşırı hijyenik olmanın işte vücuda verdiği o zarar

Aşırı hijyenik olmanın işte vücuda verdiği o zarar

Kedinizin sizi sevdiğini gösteren davranışlar

Kedinizin sizi sevdiğini gösteren davranışlar

Sıradaki Haber