Erkekler neden olgun kadınlardan hoşlanıyor?

Bazı erkekler kendilerinden yaşça büyük ya da olgun düşünebilen ve davranabilen kadınlardan hoşlanıyor. Olgun kadınların yanında daha rahat ya da güvende hissedebiliyor. Son yıllarda ilişkilere karşı oluşturulan sosyal tabular da bu bağlamda gittikçe etkisini kaybediyor. Artık sadece kadınlar değil, erkekler de kendilerinden yaşça büyük kişiler ile aşk yaşıyorlar.

1. Olgun kadınlar daha özgüven sahibi olabiliyor

Olgun kadınlar vücutları ile daha barışık. Olgun karakterdeki kadınlar yıllar boyunca birçok farklı tecrübe edinmiş ve hayatındaki önceliklerini uzun süre önce belirlemiş oluyor. Bu neden ile kendileri ile çok daha barışık bir şekilde hedeflerine ilerliyorlar. Bu noktada vücutlarına karşı yaşadıkları 'kötü görünüyor' ya da 'kilo vermeliyim' takıntısı yerini kendilerine ve görünümlerine olan saygı nedeni ile bu düşüncelere çok takılmayan bir kadına bırakıyor.

2. Ne istediklerini bilirler

Olgun kadınlar ilişkiden ne beklediklerini bilirler. Mutlu bir ilişki için ya da kendi hedefleri için gereken faktörlerin oldukça farkındadır. Aile hayatı isteyen olgun bir kadın, vaktini sadece eğlenceye ayıran bir erkek ile beraber olmayacaktır. Bu kararlı davranışları erkekleri oldukça etkiler ve olgun kadınları gözlerinde ulaşılmaz kılar. Bu durum seks hayatı için de geçerlidir. Olgun kadınlar, gençliklerinde karşılaştıkları garip seksüel deneyim ya da girişimlerden bağımsız bir seks hayatı yaşamak isterler. Bu neden ile partnerlerini tatmin edip etmemeyi ya da o an nasıl gözüktükleri hakkında umursamak yerine kendilerine odaklanarak anın tadını çıkarırlar. Çoğu olgun kadın hayatlarının bu dönemini seks açısından en iyi dönem olarak değerlendirir.

3. Anne şefkati

Bazı erkekler çocukluk travmalarını ilişki yaşadıkları kadınlar ile örtmek isterler. Çocukluk dönemlerinde anne şefkati eksik kalmış erkekler, ilişkilerinde olgun kadınları tercih ederek bu eksikliklerini gidermeye çalışır. Bu neden ile çocukluklarında travmatik olaylar yaşamış erkekler olgun kadınlar ile olmayı daha çok ister.

4. Tecrübelerinden yararlanırlar

Kendilerini her anlamda eğitebilecek bir kadın isteyen erkekler genelde kendilerinden yaşça büyük kadınlar ile beraber olmak ister. Olgun partnerlerinin tecrübelerinden yararlanmak isteyen erkekler böylece daha az hata yapacaklarını düşünürler.