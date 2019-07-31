Erkeklere önemli sağlık tavsiyeleri

Kemer altı ağrıları ciddiye alın

Kemer altı olarak tabir edilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Ağrı vücutta yaşanan sorunların bir habercisi olduğu için ihmal edilmemelidir. Özellikle pelvis bölgesi denilen karın alt bölgesinde yaşanan ağrılar ile yumurtalık, testisler ve sırt bölgesi ağrıları çeşitli önemli hastalıklarla ilgili ortaya çıkabilmektedir.

Bel bölgesinde yaşanan ağrılar; böbrek taşı, idrar yolu çıkışında darlığı, böbrek kisti ve böbrek tümörlerinden kaynaklanabilmektedir.

Kasık bölgesinde yaşanan ağrılar; prostat hastalıklarının işareti olabilir.

Penis ve testis ağrısı; testis iltihabı, testis kanseri ve testisin kendi etrafında dönmesinin işareti olabilir. Kanser genellikle ağrısız şişlik yapar. Ağrılı veya ağrısız tüm testis şişliklerinde mutlaka doktora gidilmelidir.

İdrar çıkışı sırasında yaşanan ağrı; idrar yollarında enfeksiyon, mesane taşı ve mesane kanseri belirtisi olabilir. Mesane kanserinin en bilinen belirtisi idrarda kanamadır.

Ereksiyon probleminiz farklı hastalıklardan kaynaklanabilir

Ereksiyon problemi erkeklerin önemli sorunlarından biridir. Cinsel hayatın kaliteli olması genel hayat kalitesine yansıyan bir durumdur. Ereksiyon oluşturamama veya oluşan ereksiyonun sürdürülememesi olarak tanımlanan Erektil disfonksiyon (ED) problemi 3 ayı geçtiği durumlarda konunun uzmanı bir doktora başvurulmalıdır. Ereksiyon problemi; kalp ve damar hastalıklarının, diyabet, karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, hormonal bozuklukların ve sinir sistemi hastalıklarının işareti olabilir.

İdrardaki kanı ihmal etmeyin

İdrarda kan görülmesi hem erkekler hem kadınlar için dikkate alınması gereken bir işarettir. Gözle görülemeyecek kadar az olan sadece mikroskopla görülecek düzeyde idrarda kan olması bile ihmal edilmeden hemen kontrol edilmelidir. En önemli iki nedeni idrar yolları taşı ve idrar yollarındaki kanserlerdir. Özellikle mesane kanseri başta olmak üzere, prostat kanseri ve böbrek kanserlerinde idrarda kan görülebilmektedir.

Böbrek taşınız varsa daha fazla su tüketin

Su tüketimi insan sağlığı için son derece önemlidir. Sağlıklı bir gün geçirilebilmesi için en az 6 bardak su tüketimi yapılması gerekir. Su tüketimi metabolizma bakımından son derece önemli olmakla birlikte böbrek sağlığı ve taş hastalıklarını önlemek için de kritik noktadır. Böbrek taşı olan veya daha önceden böbrek taşı hikayesi olan kişilerin günlük su tüketimini en az 2,5 – 3 litreye çıkarması gerekmektedir. Normal su yerine aşırı kahve ve çay tüketimi böbrek taşı oluşumunu tetikleyebildiği için tavsiye edilmemektedir.

Yarım saatinizi spora ayırın

Sağlıklı bir hayat için olmazsa olmazların başında egzersiz gelmektedir. Hareketsiz bir yaşam kilo almaya neden olduğu için; ereksiyon sorunu, kısırlık, prostat ve böbrek hastalıkları için risk teşkil etmektedir. Her gün en az yarım saati egzersize ayırmak erkek sağlığı bakımından son derece önemlidir.

Günün stresinden uzaklaşın

Büyük şehirlerde yaşayanlar için en zor konulardan birisi stressiz bir hayattır. Gün içinde en az 10 dakika stresten uzaklaşacak bir aktivitenin içerisinde bulunmak başta kalp damar sağlığı ve ereksiyon sorunları olmak üzere yaşanabilecek birçok problemi önlemektedir.

Konserve ve katkı maddeli gıdalar tüketmeyin

Sağlıklı bir hayat için sağlıklı beslenilmelidir. Özellikle konserve ve katkı maddeli gıdaları fazla tüketmek böbrek ve mesane kanseri riskini artırmaktadır. İdrar yolunda toksik madde bulunması atılım organları olan mesane ve böbrek rahatsızlıklarını tetikleyebilmektedir. Kafein, alkol, baharatlı gıdalarda mesaneyi irite ederek sorunlara yol açabilmektedir. Alkol tüketimi, prostat sağlığını olumsuz etkilerken, ereksiyon sorunlarına da yol açabilmektedir. Yağlı gıdalar, et ve et ürünlerinin aşırı tüketilmesi böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabilmektedir.

Sigara içmeyerek 7 ürolojik hastalıktan korunabilirsiniz

Sigara tüketimi bütün kanserler için risk teşkil etmektedir. Erkek sağlığı için sigara içmemek;

Mesane kanseri

Ereksiyon sorunları

İnfertilite yani kısırlık

Böbrek kanseri

Böbrek taşı

Ağrılı mesane sendromu

İdrar kaçırma risklerini önleyebilmektedir.

Kontrollerinizi aksatmayın

Erkeklerin yaş gruplarına göre özellikle dikkat etmesi gereken kontroller bulunmaktadır.

18-40 yaş arası: Kadınların kendi kendini meme muayenesi yapması gibi erkeklerin de testislerini kontrol etmesi hayati önem taşımaktadır. Bu yaş grubunda sıklıkla görülen testis kanserinin en önemli belirtisi ağrısız şişliktir. Ağrılı şişlik belirtisi testisin kendi etrafında damarları sıkıştıracak şekilde 3 kez dönmesinin işareti olabilmektedir. Bu soruna 4-6 saat içinde müdahale edilmezse testis kaybedilebilir.

Ailesinde mesane, prostat veya böbrek kanseri hikayesi olan kişilerin kontrol sıklığı artırılabilir veya ek tetkikler istenebilir.40-50 yaş arası: Bu yaş grubunda kan şekeri, kolesterol, tansiyon gibi değerlerin normal aralıklarda tutulması önemlidir.

Özellikle böbrek sağlığı ve ereksiyon sorunları için değerlere dikkat edilmelidir. Prostat kanseriyle ilgili ailede bir yatkınlık varsa bu yaş grubunda yakın takip tavsiye edilmektedir.

50 yaş üzeri: Rutin prostat kontrolü ile birlikte böbrek ve mesane kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Bu yaş grubundaki kişilerin idrar yapma alışkanlıklarında; sık idrara çıkma, gece uykudan uyanarak idrara kalkma, aniden sıkışma, tam boşaltamama gibi sorunlar yaşanıyorsa ihmal etmeden uzman bir doktora başvurmaları gerekir.