Esneklik gösterelim

Bugün ne yapılabilir? Bugün Aslan burcundaki Ay bizi daha kararlı ve güçlü kılmakta. Hayatın olumlu yönlerine zaman ayırabiliriz. Gelecek yönünde düşünmek, gruplar içinde olmak umutlarımızı canlandırmakta. Ancak zaman zaman kişilik çatışmaları da gündeme gelebilir. Bugün sevdiklerimizle ilgili konulara zaman ayırabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Sanatsal konulara, sosyal olaylara, arkadaşlıklara yönelebiliriz. Sabah saatlerinde daha esnek olalım. Beklenmeyen durumlar nedeni ile yönümüzü değiştirmek durumunda kalabiliriz. Birikmiş enerjiler aniden boşalabilir. İlişkilerimizde sabırlı olalım. Adaletsiz bir durum ya da haksızlık karşısında da harekete geçebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Baykuş Daha özenli hareket etmek durumundayız. . Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.