Bebeklerin Burun Temizliği Nasıl Olmalı?

Yenidoğanlar, zaman zaman havasız nefes alabilen dar bir burun geçişine sahiptir. Başlangıçta burun delikleri zorunludur ve burun tıkanıklığı durumunda rahatsız olma eğilimindedirler. Bu nedenle, küçük çocuğunuzun iyi bir nefes almasına, yeterli beslenmesini sağlamanıza (sorunsuz bir şekilde bakarken), rahat bir uyku çekmesine ve rahat etmesine yardımcı olacak temiz bir burun boşluğuna sahip olmasını sağlamak gerekir. Ek olarak, burun geçişinin temizlenmesi, enfeksiyonların sayısının azaltılmasında yardımcı olacaktır.

Bebeğin burun boşluğunu temizlemenin doğal bir yolu hapşırmaktır. Bu tıkanmayı giderir ve burun içindeki fazla sümük birikimini giderir. Bebek bu doğal süreçten hala rahatsızsa, burun yıkaması daha iyidir.

Bebeklerimiz doğduğunda ilk 6 ay burundan nefes alır ve verirler. O nedenle rahat beslenmeleri ve rahat uyumaları için burun temizliğine bebeklerin doğumundan hemen sonra dikkat etmelisiniz.

Bebeğimin burnunu ne zaman emmeli ve temizlemeliyim?

Bebeğin solunum zorluğu varsa.

Aşırı mukus nedeniyle gürültülü bir solunum yaparsa.

Yatmadan önce veya beslenme veya emzirme öncesi. Sadece yemekten hemen sonra emme yapmak kusmaya neden olabilir.

Burun temizliği için size birkaç öneri;

Bebekler için okyanus suyu içeren spreyi alın: Bebeklerin burunlarını açmak için okyanus suyu, serum fizyolojikler çok işe yarayacaktır. Bu okyanus sularının özel sprey şişesinde olması, kullanım kolaylığı açısından çok kullanışlı. Ben bu dönemde kendi oğlum için Sterimar kullanmıştım. İçeriğinde okyanus suyu özel bir kese de fısfısına basınca kapağı açılıp, sıvı bebeğin burnunun tüm mukozasına yayılır. Ayrıca bebeğinizin burnuna okyanus suyunu bu fısfısı sıkarken bebeğinize her pozisyonda sıkabilirsiniz. Bu kullanım kolaylığı anne olarak çok işinize yarayacaktır. Bebek bir kısmını hapşırdığında endişelenmeyin – okyanus suyu burun kanalına girmeye başladı. Burnundan herhangi bir sıvı gelirse, nazikçe bir mendil ile silin.

Burun Aspiratörü kullanın. Bebeğin küçük burun delikleri için özel olarak üretilmiş bir tane aldığınızdan emin olun.

Bir burun aspiratörü kullanarak bebeğin burnunu temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Bebeğin burnuna okyanus suyundan sıkın ve tıkanıklığı temizleyip temizlemediğini kontrol edin.

Hala tıkalı bir burun varsa, aspiratörün bir ucunu bebeğin burun deliğine ve ağızlığı ağzınıza sokun.

Ağızlığınızla nazikçe emme uygulayarak, bebeğin burnundan sümüğü çekin.

Tüpte bulunan bir filtre, mikropları solumamanızı sağlar.

Sakın! Burun içine okyanus suyu sıkmadan aspiratör, kuru kuru kullanmayın.

Banyo yaptırın. Birkaç dakika sıcak bir duş alın; Banyo buharlaştığında, biraz bebekle birlikte banyoda oturun. Bu, burun deliklerindeki mukus gevşemesine yardımcı olacaktır.

Soğuk bir hava nemlendirici çalıştırın. Kış ayları boyunca çoğumuz evlerimizdeki ısıyı yükseltiyoruz ve bu kuru hava bebeğin burnunu tıkayabilir. Uyurken odasına serin bir hava nemlendirici girmesi biraz rahatlama sağlayabilir ve havasızlığı önleyebilir.

Bebeğin yatağının baş ucunu kaldırın. Başımız biraz yükseldiğinde hepimizin havasız bir burnun içinden nefes alması daha kolaydır. Ani bebek ölümü riski nedeniyle bebeğin kafasına bir yastık koyamazsınız, bu nedenle hafifçe yükseltmek için yatağın başının altına bir havlu yerleştirin. Bu, Bebeğe şekerleme ve yatmadan önce biraz rahatlama sağlayacaktır.