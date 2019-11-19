İlk adımı atmak, ilk kez gülümsemek ve “güle güle” sallamak gibi becerilere gelişimsel kilometre taşları denir. Gelişimsel kilometre taşları çoğu çocuğun belli bir yaşa göre yapabileceği şeylerdir. Çocuklar nasıl oynadıklarını, öğrendiklerini, konuştuğunu, davrandıklarını ve hareket ettiklerini (emekleme, yürüme veya atlama gibi) dönüm noktalarına ulaştırır.



İlk yıl, bebekler vizyonlarını odaklamayı, etraflarında bulunan şeyleri keşfetmeyi, keşfetmeyi ve öğrenmeyi öğrenirler. Bilişsel veya beyin gelişimi, hafızanın, dilin, düşüncenin ve muhakemenin öğrenme süreci anlamına gelir. Dil öğrenmek, ses çıkarmadan veya “ma-ma” ve “da-da” demekten daha fazlasıdır. İnsanların ve şeylerin adlarını dinlemek, anlamak ve bilmek, dil gelişiminin bir parçasıdır. Bu aşamada, bebekler sosyal ve duygusal gelişimin bir parçası olarak ebeveynleri ve diğerleriyle birlikte sevgi ve güven bağları geliştiriyorlar. Ebeveynlerin kucaklamaları, tutumları ve bebekleriyle oynamaları, onlarla ve başkalarıyla nasıl etkileşime gireceklerinin temelini oluşturacaktır.



Olumlu Ebeveynlik İpuçları

Bu süre zarfında, bir ebeveyn olarak bebeğinize yardım etmek için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Bebeğinizle konuşun. Sesini sakinleştirici bulacak.

Bebeğiniz ses çıkardığında sesleri tekrar ederek ve kelimeler ekleyerek cevap verin. Bu onun dilini kullanmayı öğrenmesine yardımcı olacaktır.

Bebeğine oku. Bu onun dilini ve seslerini geliştirmesine ve anlamasına yardımcı olacaktır.

Bebeğinize şarkı söyleyin ve müzik çalın. Bu, bebeğinizin müzik sevgisi geliştirmesine ve onun beyninin gelişimine yardımcı olacaktır.

Bebeğinizi övün ve ona sevgi dolu ilgi gösterin.

Sarılmaya ve bebeğinizi tutmaya zaman ayırın. Bu onun için bakım ve güvende hissetmesine yardımcı olacaktır.

Bebeğinizle uyandığında ve rahatlarken oynayın. Bebeğinizin yorgun veya telaşlı olma belirtileri olup olmadığına dikkatlice bakın.

Bebeğinizi oyuncaklarla dağıtın ve hareket etmemesi ve dokunmaması gereken şeylere dokunması ile onu güvenli alanlara götürün.

Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendinize iyi bakın. Ebeveynlik zor iş olabilir! Yeni bebeğinizin tadını çıkarmak ve kendinizi iyi hissettiğinizde pozitif, sevgi dolu bir ebeveyn olmak daha kolaydır.

Olumlu Ebeveynlik İpucu Sayfası

Önce Çocuk Güvenliği

Bir bebek ailenizin bir parçası olduğunda, evinizin güvenli bir yer olduğundan emin olmanın zamanı geldi. Bebeğiniz için tehlikeli olabilecek şeyler için evinize bakın. Bir ebeveyn olarak bebeğiniz için güvenli bir ev yaratmanızı sağlamak sizin işinizdir. Ayrıca yeni bebeğiniz için zihinsel ve duygusal olarak hazır olduğunuzdan emin olmak için gerekli adımları atmanız da önemlidir.

Bebeğinizi güvende tutmak için birkaç ipucu:

Bebeğinizi asla sallamayın! Bebeklerin henüz kafalarını destekleyemeyen çok zayıf boyun kasları vardır. Bebeğinizi sallarsanız beynine zarar verebilir hatta ölümüne neden olabilirsiniz.

Ani bebek ölümü sendromunu (genellikle SIDS olarak bilinir) önlemek için bebeğinizi daima sırtüstü yattığınızdan emin olun.

Bebeğinizi sigara dumanından koruyun. Evinizde kimsenin sigara içmesine izin vermeyin.

Bebeğinizi araba sürerken arkaya bakan bir araba koltuğuna arka koltukta yerleştirin.

Yemeğini küçük parçalara bölerek bebeğinizin boğulmasını önleyin. Ayrıca, yutması kolay olabilecek küçük oyuncaklarla ve diğer şeylerle oynamasına izin vermeyin.

Bebeğinizin yüzünü kapatabilecek herhangi bir şeyle oynamasına izin vermeyin.

Asla bebeğinizin yakınında veya onu tutarken sıcak sıvılar veya yiyecekler taşımayın.

Aşılar çocuğunuzun sağlığını ve güvenliğini korumak için önemlidir. Çocuk doktorunuzun önerdiği aşıları yaptırın.



Ayrıca;

Anne sütü, bebeğinizin tüm ilk 6 aylık ihtiyacını karşılar. 6 ila 12 aylık bebekler arasında, bebeğiniz sağlıklı katı yiyecekler ile yeni tatlar ve dokular hakkında bilgi edinir, ancak anne sütü hala önemli bir besin kaynağı olmalıdır.

Bebeğinizi yavaşça ve sabırla besleyin, bebeğinizi yeni lezzetler tatmak için ama güçsüz denemeye teşvik edin ve hala aç olup olmadığını görmek için yakından izleyin.

Emzirme bebeğinizi beslemenin doğal yoludur, ancak zor olabilir. Yardıma ihtiyacınız olursa, Emzirme Danışmanından destek alın.

Bebeğinizi aktif tutun. Henüz “büyük çocuklar” gibi koşup oynayamayabilir, ancak küçük kollarını ve bacaklarını gün boyunca hareket ettirmek için yapabileceği çok şey var. Hareket etmek için yere inmek bebeğinizin güçlü olmasına, öğrenmesine ve keşfetmesine yardımcı olur.

Bebeğinizi salıncaklarda, bebek arabalarında, zıplayan koltuklarda ve egzersiz tablalarında çok uzun süre tutmamaya çalışın.

Çocuğunuzun her gece önerilen uykuyu aldığından emin olun .