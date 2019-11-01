Bebeğimiz doğduktan sonra en sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi Pişik'tir.

Pişik; bebeğin cildinin kaka, çiş, ıslak mendiller, bebek bezi gibi şeylerin cilt bütünlüğünü bozması sonucu olan tahrişlerdir.

Pişiğin en sık gözlemlendiği yaş aralığı 0-18 ay arasıdır. Özellikle 6 ay sonrası tek gıdaya geçiş yaptığı dönemde pişik daha fazla ortaya çıkar.

Pişik oluşan cilt; kuru, kabuklu, kızarık veya kanayan görüntüde olabilir. Oluştuktan sonra iyileşme süresi 1 ila 10 gün arasında değişebilmektedir.

Pişiğin oluşmasına neden olan başlıca nedenleri ;

• Alt bezin temizliğinde kullanılan deterjanlar ve diğer temizlik maddeleri

• Kötü hijyen

• İshal

• Alt bezinin yeterince sık değiştirilmemesi

• Mantar enfeksiyonları; tahriş olmuş deride nem ve artan ısı nedeniyle bazı mikroplar üreyebilir.

• Bebeğin beslenmesinin değişmesi, anne sütünden mamaya ya da besinlere geçmesi.

• Ayrıca gıda alerjikeri de pişiğe neden olmaktaktadır.

Yenidoğan döneminde su ve pamukla bebeklerin altını değiştirmek ve her bez sonrasında ince bir katman olarak bariyerli pişik kremleri kullanımı tavsiye ederim. Bebeğin kakası belli bir düzene girdikten sonra ise gün içerisinde bebeğin cildine bakarak ihtiyaç duyuldukça pişik kremi kullanılmalı.

Peki bebeği pişikten korunma için şunlar yapılmalıdır:

- Bebeğin cildi tahriş edici maddelere (Sert sabun, deterjan vb.) maruz bırakılmamalı,

- Bebeğin altının temizi kuru ve serin kalması sağlanmalı,

- Cildin bezle ve deriyle sürtünmesi engellenmeli,

- Güneşten kaçınılmalı,

- Enfeksiyonlara karşı dikkatli olunmalı (Pişikler özellikle ishalliyken artıyor),

- Pişiğe karşı cilt koruyucu özelliği olan bariyer özellikli pişik kremleri kullanılmalı.

-Bebeğin kilosuna uygun, sıvıyı içine alan bebek bezlerini tercih edilmeli

-Bebeğin cildini su ve pamukla temzilemeli. Islak mendil kulanılacaksa da içerinde parfüm, katkı maddesi gibi zararlı kimyasalları içermemesine dikkat edilmeli.

BEBEK PİŞİK OLDUYSA…

• Bebeğinizi mümkün oldukça kuru tutun, gerektikçe bezini değiştirin (2-3 saatte bir olabilir).

• Mümkünse bezi açık bırakıp derinin kuruyarak iyileşmesini sağlayın. Hava ile temas ettikçe, oksjen aldıkça hızla iyileecektir.

• Doğru ölçülerde bebek bezi kullanın ve bezi çok sıkı bağlamayın.

• Lanolin ve çinko oksit içeren krem ve yağlar kullanın. Pişik kremini gün içinde her alt değişiminde kullanın. sudocrem gibi pişik kremleri ciltte bariyer görevi yapar. Ve çiş ve kaka cilde değmeyerek pişik varsa hızla toparlanmasını, yoksa olmasını engelleyecektir. Ama bu süreçte seçtiğiniz bebek bezne de mutlaka dikkat etmelisiniz.

Anne bebeğini emziriyorsa; farklı bir yiyecek yedi mi? onu da sorgulamasında fayda var . Bazı yiyecekler sütten geçerek bebekte pişik oluşumuna neden olmaktadır. Eğer farklı bir yiyecek yediyse, bir süre bu yiyeceğe ara vermek ve bu konuyu çocuk doktoru ile görşmekte fayda vardır. Bebeğinizde bir enfeksiyon gelişmiş olabilir ve o bölgeye antibiyotikli bir krem veya mantar oluşumunu engelleyici bir krem kullanılması gerekebilir.

Esra Ertuğrul