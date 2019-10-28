Yeni Annelere Çözüm Önerileri

Bebeğimizi kucağımıza aldığımız an itibariyle heyecanımız başlıyor. Emzirme, uyku, bakım gibi pek çok konu hakkında bilgiye daha doğrusu püf noktasına ihtiyacımız oluyor.

Ben de sizlere bu ipuçlarını bir araya topladım. İşinize yarayacaktır, diye düşünüyorum.

1- En en önemlisi Ten teması. Yapılacak iş bebeğiniz ile kucak kucak olmak. Çünkü dünya değiştirmiş olan bebeğin en sevdiği yer annesinin kokusunu duymak, onun sıcaklığını hissetmeği sever. Yapılacak uygulama anne üst tarafındaki tüm kıyafetleri çıkarıyor. Bebeğiniz de sadece beziyle kalıyor ve kucağınıza alıyorsunuz. 15-20 dk bebeğinizle ten teması halinde olun. Bu süre içinde bebeğiniz sizin kokunuzu duydukça emme güdüsü artacak, sakinleyecek. Annenin de bebeğin kokusunu ve teninde hissetmesiyle oksitosini artıp anne sütünün artmasına da katkı sağlayacaktır.

2- Anne yanı yatak; Bebekler doğduktan yaklaşık 4. Aya kadar yoğun bir emzirme süreci var. Gece sık sık kalkabilir. İşte bu dönemde anne için çok yorucu olabiliyor. Ayrıca bebek anne yanında olduğunda kendini güvende hissetmesi, her an isteklerinin karşılanması çok önemli.

3- Bebekten gelen işaretlere duyarlı olun. Bebekler doğduklarından itibaren her isteklerini anlatabilmek için ağlarlar. Yeni anne ve babalar da bu ağlamalardan çok endişelenir. Tam olarak bebeğin ne istediğini öğrenene kadar bu durum anne ve baba için sıkıntılıdır. O nedenle ben annelere ilk günler de günlük tutmalarını tavsiye ediyorum. Bu günlük ile bebeklerinin rutinlerini öğrenebilirler.

4- Bebeğinizi kundaklayın. Bebeklerde moro refleksi bulunuyor. Bu refleks uyku sırasında özellikle sıçramasına neden olur. Bu sıçrama sırasında elleri kolları serbest olan bebek kendini sıçratıp, uykusundan uyanabiliyor ve kendini güvensiz hissedebiliyor. Anne karnındayken de bu refleks var ama bebek amniyon kesesinde olduğu için keseye dokunup bebek uyumaya devam ediyor. Bizlerde bebeğiniz dönmeye başlayınca kadar yaklaşık 3-4 aya kadar bebekleri kundak yapmalıyız. Ama kundak yaparken yarım kundak yapmalıyız ki , bebeklerin kalça sağlığına zarar gelmesin.

5- Sling Kullanımı. Slingler özellikle Wrap tarzı slingler anne ve baba ile bebek arasındaki bağın güçlenmesine destek verirken, bebeğin hep kucağınızda olmasına bağlı bel boyun ağrılarına da iyi gelecektir. Bebeğiniz özellikle kalbinizin olduğu tarafa yatırırsanız, kalp sesinizi duyarak gevşemesine, rahat uykuya dalmasına yardımcı olur. Sürekli sizin kokunuzu duyacak bu da emme güdüsünü destekleyerek siiz emmesi için teşvik edecektir.

6- Bebeğinizi kucağınıza alın. Bebeklerinizin ilk günlerde size her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. O nedenle hep memeniz de hep kucağınızda olmak isterler. Biz anneler de bunu desteklemeliyiz. Bebeğiniz ne zaman istiyorsa hep kucağınıza almalı, hep emzirmelisiniz. Sizin kokunuzu duyması hem bebeğin emme güdüsünü arttırır, hem de annenin sütünü arttırın. ’ Bebeği hep kucağa alma, kucağa alışır’ düşüncesine kesinlikle katılmıyorum. Bebeklerimizi kucağımıza alıp, sevgimizi hep vermeliyiz.