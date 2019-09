Güzel Kardeşim Yüklenme Bize!

Geçtiğimiz 2 ay isyan bayraklarını çektiğim bir dönem oldu. Ay tutulmasıydı, Güneş tutulmasıydı, Merkür retrosuydu, Satürn daha da retrosuydu, sıcaklardı, hormonlardı, işlerdi vs, son 2 ayım kişisel olarak bayağı zor geçti. Biraz daha içime kapandığım, biraz daha sağlık sorunları ile baş etmeye çalıştığım, biraz daha az konuştuğum, biraz daha düşüncelerle boğuştuğum, biraz daha mutluluğa ihtiyaç duyduğum, biraz daha kırılgan olduğum bir dönemdi…

Şimdi suyun yüzeyi gözükmüş olsa da, henüz orada değilim.

Şüphesiz insanlar hassas dönemlerindeyken daha alıngan ve tepkisel olurlar. Bir şekilde sinyalleri veriyorlardır aslında ama işte çevredekiler kendi hayat kaoslarından burunlarını kaldıramadıkları için pek ilgi göstermezler. Diğerleri -ve aslında çoğu- ilgilenmemeyi tercih ederler. Çünkü hayatlarında negatif bir şey olsun istemezler. Çoğu insan da zor zamanlarda nasıl destek olunur bilemez, empati eksikliği çekenler de azımsanacak sayıda değil. Hepsine elbette ki kabul.

Hayatınızın zor bir döneminde olsanız da olmasanız da, bir yoga eğitmeni olarak yargılayıcı işaret parmağı daima üzerinizde. 2 x 2 = 4 kadar aşikâr. Söylediğiniz sözler en ince gramına kadar tartılıyor, hoşa gitmeyenlere karşı eleştiri bombardımanına tutuluyorsunuz, işin aslı astarı nedir öğrenme zahmetine girmeden kolayca kötücül sözler sarf edilebiliyor ve başkalarına yapılan eleştirilerden çok daha gaddar bir kıyıma uğrayabiliyorsunuz. Neden? Çünkü siz yoga hocasısınız. Herhangi bir şekilde tepkisel olmaya, insanların hoşuna gitmeyecek sözler sarf etmeye hakkınız yok. Kızmaya, alınmaya, kırılmaya zinhar hakkınız yok. Hele yapıcı olmayan sözler söylemeye, eleştirmeye ve tepkinizi ortaya koymaya asla! Çünkü siz, yoga hocasısınız.

Öncelikle elmalarla armutları ayıralım, tamam mı? Yoga hocası dediğin güzel kardeşim, öncelikle insan, insan! Daha doğrusu insan olmaya gayret eden ölümlü küçücük bir şey.

Yoga hocası ne değildir biliyor musun güzel kardeşim, mesela:

- Peygamber

- Aydınlanmış kişi

- Hayatın gizemini çözmüş zat

- Doğru ile yanlışı her zaman ayırt edebilen

- Ruhsuz hissiz bir insan

- Sinirleri alınmış

- Tepkilerini sürekli kontrol edebilen veya etmek isteyen

- Her daim gönül dili ile konuşan

- Her gün çiçek böcek Namaste ile yaşayan

- Asla kırılmayan

biri DEĞİL!

Yoga eğitmeni de tıpkı senin gibi güzel kardeşim, zihni ve kalbi arasında gidip gelen bir insandır. Zaman zaman kalbi ona doğru yolu gösterir, zaman zaman zihni yanıltır. Yoga camiasındakini neden daha fazla ayıplama hakkına sahip olasın ki? Neden “Ama sen bunu nasıl yaparsın/söylersin, sen bir yoga hocasısın!” diyerek başkalarına göre daha acımasızca yargılayasın ki? Bak sana bir haber güzel kardeşim, yoga eğitmeni de hata yapabilir, sana göre kötü düşünebilir, sana göre kötü konuşabilir veya davranabilir. Bu kesin bir bilgi. Ama söyleyeceklerim bitmedi, henüz dağılmayalım.

Yoga ile haşır neşir olan insanlara yapılan bu yersiz yakıştırmadan biraz sıkıldığım bir dönem oldu anlayacağınız üzere. Okumakta olduğunuz yazı da bu zamanın bende yarattığı düşünceler sonucunda yazıldı. Eminim birçok yoga eğitmeni de benzer süreçlerden, yoga eğitmenleri ile ilgisi olmayan etiketlerden, yargılamalardan ve orantısız tepkilerden payını almıştır. İşte tüm bu sebeplerden dolayı diyorum ki güzel kardeşim, yüklenmeyin bu kadar çok yogacılara.

Son bir not.

Evren’de her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum. Ve her şeyin de bir gidişatının… İnsan denen ruh, kısacık yaşamı süresince bir üst versiyona çıkmak üzere programlanmıştır. Yani yıllar geçtikçe, daha olgun, daha anlayışlı, daha toleranslı, daha sevgi dolu, daha güzel kalpli, daha iyi bir insan olmak üzere yeryüzündeki yolculuğumuz devam eder. Taa ki bir sonraki yaşamımıza kadar. Bana göre tabi… Bu kural şüphesiz yoga hocaları için de geçerli. Şuna gönülden inanıyorum, biri yoga eğitmeni olmuşsa, muhtemelen onun başka insanlara göre daha fazla kusuru vardır, “düzeltilecek” yanı, geliştirilecek tarafları, iyiye doğru daha çok evrilmesi gereken bir ruhu ve mutluluğa daha çok ihtiyacı. Bu sebeple başkası değil, o kişi yoga eğitmeni olmuştur. Çünkü bu yolda “iyi bir insan” olma hedefine daha çabuk gidilebilir. Kendi potansiyelini süratli bir şekilde geliştirirken etrafına iyilik, neşe ve sevgi yayma konusunda daha hızlı ilerlemeyi sağlayabilir yoga. Hani o yüklendiğin yoga eğitmeni var ya güzel kardeşim, işte Evren güzel bir ayarlama yaparak onu seçmiştir ve yoga yolunu onun önüne bir lütuf olarak sermiştir. Kendini düzeltme fırsatını yakalasın diye. Daha mutlu olsun, daha mutlu etsin diye. O senin yargılayarak olmasını beklediğin sinirlerinden arınmış iyilik meleğine dönüşsün diye.

Şimdi daha az uğraşacaksın değil mi yogacılarla güzel kardeşim?

Yüklenme.

Bu kadar yüklenme yoga eğitmenlerine.

Sana da NAMASTE güzel kardeşim.

ARYA Esra E. Karaosmanoğlu

“Acemi Yogi”

Ağustos 2019

Instagram: acemiyogi