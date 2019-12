Yöneticilere Mülakat İpuçları

Bazen siz yeni fırsatlara açık olursunuz bazen fırsat ansızın kapınızı çalar. Çalışanlar her an bu fırsatlara hazır olmalı. Bir yönetici olarak yeni bir mülakata daveti aldıysanız geçmişte pek çok defa başarılı mülakatlar gerçekleştirmişsinizdir. Ayrıca ekibinizi kurarken de işe alım görüşmeleri yapıp, işe alım kararını vermiş olabilirsiniz. Bu deneyimler sizi biraz rahatlatabilir. Her ne kadar deneyimli olursanız olun, her mülakat sizin için yeni çalışılacak bir proje veya hazırlanılacak bir toplantı.

Mülakata Hazırlanmak Önemli

Kariyer hedefinizi mutlaka belirlemeli ve çıkacağınız bir üst seviye işin ne olacağını bilmelisiniz. Bu sayede hazırlanırken ve mülakat sırasında hedeflerinizin arasında olan işle ilgilendiğinizi daha rahat kanıtlayabilirsiniz.

Her iki taraf içinde bir seçim süreci olacağı için yöneticilerin de görüşeceği firmayı, hedeflerini, stratejilerini ve kurum kültürünü bilmesi gerekli. Çalışabileceğiniz hedefleriniz arasında olan bir şirket bile olsa, istediğiniz ücret paketini, sorumlulukları veya yetkiyi alabilmek adına bu mülakata hazırlanmalısınız.

Şirketler yöneticilerden kararlı olmalarını, kendilerine ve becerilerine güvenmelerini ve bu özgüven ile işleri yönetirken üst yönetimi de temsil etmesini bekler. Mülakatlarda kendinize olan güveni ve kararlı duruşunuzu tam olarak ifade edebilmeli, karşınızdakine hissettirmelisiniz. Hazırlandığınız mülakatı en güvenli hissettiğiniz konfor alanında gerçekleştirirken ayrıca mülakatı da yönetebilmeniz çok önemli. Geçmiş kariyer hikâyenizi somut gerçeklere dayandırarak anlatabilmelisiniz. Yönettiğiniz bütçe, kârlılık, ciro hedefleri, bütçe gerçekleşmeleri, iş yönetme stratejiniz ve ekibi yönetme becerilerinizi hep vereceğiniz detaylarla ve örneklerle desteklemelisiniz. Mülakata özel genel bir iş planı veya bir proje bile hazırlayabilirsiniz. Ayrıca şirketi tanımak için soracağınız sorularınızın da hazır olması gerekir. Önerilen işi iyi anlarsanız fırsatlarınızı ve risklerinizi daha iyi anlayabilirsiniz.

İşte tam bu noktada profesyonel yönetim becerilerinizi anlatırken hazırlanmanın önemi bir kaç kat daha artıyor. Rekabetin kol gezdiği işe alım sürecinde olumlu ilerlemenizi sağlayarak, rakipleriniz arasından sıyrılmanızı sağlayacaktır.

Yönetici pozisyonları içinde genel mülakat sorularına da cevaplar hazırlamayı unutmayın. İşveren veya işe alım yöneticileri geçmişte ne kadar hacimli, ne büyüklükte organizasyon yönettiğinizi, tecrübelerinizi, aştığınız engelleri, çözdüğünüz problemleri, ekibi nasıl yönettiğinizi ve tabii ki kurum kültürüne uygun olup olmadığınızı bilmek istiyorlar. Yani, sizi dinleyecekler bunu fırsata çevirmek sizin elinizde

Olası sorulara ait cevaplara, alternatif somut cevaplarla hazırlanmalısınız. Neden mi? Birçok işe alımcı, mülakatlarda zor soru sormayı sever. Özellikle yönetici mülakatlarındaysanız yeri geldiğinde görüşmeyi kendi lehinize çevirecek kadar hızlı düşünebilmeli ve bir o derecede soğukkanlı olmalısınız. Sizinle ilgili negatif ifadeleri böylelikle pozitif yönde karşılayabilirsiniz ve kendiniz için fırsata çevirebilirsiniz. Sakin ve pozitif duruşunuz size puan kazandıracaktır.

Gelen sorularda veya çözmeniz istenen örnek olayda, gerektiğinde detay bilgi isteyin ki, beklentilerini anlayarak soruları net bir şekilde cevaplayabilesiniz. Atladığınız bir detay, belki de mülakatta sizinle ilgili olumsuz bir algı bırakacak(!) Şunu unutmayın ama sadece gereksiz detaylarda boğulmayın sadece istenilen bilgiyi verin.

“En İyi İzlenim” Nasıl Bırakılır?

Aslına bakarsanız iletişim becerilerinizi en etkin şekilde kullanabilmeniz fark yaratır. Mülakat daveti aldığınız telefon görüşmesinde, yazışmalarınızda, mülakatta ve sonrasında iletişim tarzınızı etki bırakacak şekilde belirlemelisiniz. İletişim tarzınız profesyonel, sosyal, kültürel, entelektüel kimliğinizi yani sizi yansıtır.

Mülakatlarda adayla ilgili izlenim birkaç saniyede edinilirken, mülakatın seyri için on dakikada karar verilir. Ya iyi bir mülakat geçirirsiniz ya da nezaket sohbeti. Bu yüzden bir yönetici olarak, liderlik konusunda becerilerinizi ve tam bir uzman olarak kendinize olan güveninizi göstermeniz ve şirkete karşı duyduğunuz yakınlığı hissettirmeniz gerekir. Anlattıklarınızı mülakata girerken el sıkışmanızla, oturuşunuzla, sesinizle, duruşunuzla, ifadenizle, bakışlarınızla da desteklemelisiniz.

Kelimeler sihirlidir ancak onu destekleyen vücut diliniz de desteklemelidir. Giyiminiz, anlattıklarınızın içeriği kadar vücut dilinizin de aynı şeyleri söylüyor olması lazım. Kendinizden emin duruşunuz sesinize, vücut dilinize, oturuşunuza ve konuşmanıza yansımalı. Sessiz, sesiniz titrerken, göz teması kurmazken veya koltuğa gömülmüş bir şekilde otururken özgüveninizin yüksek olduğunu ve işle ilgilendiğiniz mesajını karşınızdakine veremezsiniz. “Dervişin fikri neyse zikri de odur.” atasözü tam da bu durumu ifade ediyor değil mi?

Dış Görünüşünüz Nasıl Olmalı?

Mülakatlara vereceğiniz cevaplara hazırlandığınız kadar dış görünüşünüz için de hazırlanın. Mülakatlarda giyeceğiniz bir kıyafet yöneticiye uygun şıklıkta ve iş hayatına uygun olması gerekmektedir. Şunu kabul etmek gerekir ki “Ye kürküm ye dünyası” dış görünüşünüzün pozisyona ve şirkete uygun olması gerekir. Bir yönetici olduğunuzu hissettirebilmesiniz. Örneğin kadınlar; en şık çantanızı, masanın üstüne koyarken, erkeklerin saati kolunda, kendisini belli edebilmeli. Gösteriş yapmadan mütevazıliğinizle dengeyi kurabilirsiniz. Unutmayın üst yönetimi temsil edeceksiniz bu pozisyonda sıra maaş pazarlığına da gelecek…

Aslında ister yönetici isterseniz uzman olun fark etmez mülakatlara iyi hazırlanmanız gerekir. Aslında hayatta sayısını bilmediğimiz kadar mülakata giriyoruz, farkında mısınız? Kendimize güvenimizi, dik duruşumuzu, kararlılığımızı, düşüncelerimizi anlattığımız görüşmelerimiz var.

Mülakatlarınızda şimdiden başarılar dilerim.

