DİŞ HEKİMİNE GİTMEDEN DİŞLERİ DAHA BEYAZ GÖSTERMENİN YOLLARI

Dişlerimizi beyazlatmak için en etkili yöntem profesyonel diş beyazlatma işlemi olsa da yine de dişleri daha beyaz göstermenin farklı yöntemleri de mevcut.

Renklerin Kontrastıyla oynamak her zaman işe yarar; açık bir tende dişlerinizin beyazlığı daha az belli olacağı için bunu değiştirmenin yolları, renklenmeyi minimuma indirerek; sağlam ve kalıcı ağız hijyen alışkanlıkları edinerek, kimyasal yollara başvurmadan dişlerinizin daha beyaz görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun en kolay yolları…

FARKLI RUJ RENGİ DENEYİN

Rujunuzun rengi dişlerinizin daha beyaz tonda görünmesini sağlayabilir. Eğer dişleriniz sarı görünüyorsa kiraz veya çiklet pembesi gibi renkleri tercih etmelisiniz. Bu renklerin içerdiği mavi alt tonlar dişlerinizdeki beyazlığı açığa çıkaracaktır.

Dişleriniz grimsi görünüyorsa bakır veya bronz tonlarını deneyin; bu renkler gri dişlerdeki beyazlığı ortaya çıkarır.

BRONZLAŞIN

Güneş veya solaryum ile bronzlaşmak dışında bronzlaştırıcı veya bu işlevi gören losyonları kullanmak dişlerinizin daha beyaz görünmesini sağlar. Teniniz ne kadar koyu olursa, dişleriniz o kadar beyaz görünür.

Koyu renk kıyafetler yüzünüzün kontrastını yükseltir ve dişlerinizin daha beyaz görünmesine yardımcı olur. Bu nedenle çok sık beyaz giyinmeyin. Sarışınların ve ten rengi açık olanların dişlerinin daha beyaz görünmesini sağlamak, esmerlere ve koyu ten rengine sahip olanlara göre çok daha zordur.

KAHVE SONRASI AĞZINIZI SUYLA ÇALKALAYIN

Sabah kahvenizi veya çayınızı takiben su ile ağzınızı çalkalamak dişlerinizin daha az renklenmesini, kahvedeki partiküllerin dişlerinizde bulunan biofilme daha az yapışmasını ve oyuğun içine daha az girmesini sağlar. Asitli içeceklerden sonra dişlerinizi fırçalamak yerine su ile çalkalamayı tercih edin. Bunu yapmadığınız takdirde asitli içecekler diş minelerinizde aşınmalara sebep olabilir.

DİŞ FIRÇANIZI YANINIZDA TAŞIYIN

Otomobilinizde ya da çantanızda beyazlatıcı sakız taşıyor musunuz? Onun yerine diş fırçası koyun. Renklenmeye sebep olan yemeklerden en az 30 dakika sonra dişlerinizi fırçalamanız, söz konusu renklenmeyi önlemede çok etkili olacaktır. Eğer kesinlikle fırçalayamayacak durumda iseniz su ile çalkalayın. Bu sadece kahve için geçerli değildir; kiraz, çay ve kırmızı şarap da dişlerinizde renklenmeye sebep olur.