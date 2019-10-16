Etki altındayız

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde keyifler, zevkler ve ilişkiler alanında başkalarına çok daha bağlı olabiliriz. Boğa burcundaki Ay güven ve istikrarın öne çıktığını anlatmakta. Bugün toprakla, yatırımlarla ilgili bir alanda karar vermek pek kolay olmayabilir. Ancak sanatsal uğraşlar, kendimiz ve başkaları için güzellik yaratabileceğimiz fırsatlar da var.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısını daha iyi kullanmaya bakalım. Hayal gücümüzü kullanabiliriz. Koşullar yavaş ilerliyor ya da dışsal faktörler nedeni ile beklemeler yaşanıyor olabilir. Saat 11:37’den sonra boşluğa girecek olan Ay, beklemelerin artabileceğini göstermekte. Önemli girişimlerde aceleci olmamalıyız. Sabır gerekecek.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Köpek Köpek günlerinde çok daha verimli ve başkalarına da yardımcı olabiliriz. Hayatın güzel yönlerine açığız. Bugün yenilikler de gündemimize giriyor.