Etkilere açığız

Bugün ne yapılabilir? Yılın ilk gününde Ay Balık burcunda ilerlerken, bize hayal kurduran ama aynı zamanda kolay etki altında kaldığımız çok şey var. Kendimizi biraz dağınık ve arayış içinde bulabiliriz. Ruhsal açıdan kendimizi güçlü kılmaya ve daha fazla anlayış göstermeye çalışalım. Öğle saatlerinde sorumluluklar ya da bizi bağlayan koşullar olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Olaylara nasıl yaklaşacağımız bizim elimizde. Kötümserliğe kapılmamalıyız. Acele ile verilen kararlar bizi daha çok huzursuz edebilir. Bu bakımdan sabah saatlerini daha iyi değerlendirmeye bakmalıyız. Aşırı hayalci olmak da bizi yanlış değerlendirmelere götürebilir. Bugün daha uyanık davranmak faydalı olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Geyik Niyetlerimize odaklanalım. Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.