Etkin ve verimli olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Merkür duraklayarak yeniden düzgün hareketine dönüyor. Ay da Başak’ta. Özellikle işe yönelik konularda daha etkin ve çalışkan olabileceğimiz bir gündeyiz. Eksikleri, hataları bulmak zor olmayacak. Aynı zamanda şimdiye kadar gizli kalan şeylerin de öne çıkması mümkün. Bugün detaylar üzerinde ve özellikle işle ilgili konularda düşünmek gerekiyor.

Nelerden kaçınmalı? Aşırı eleştirel ya da yargılayıcı olmamaya bakalım. Günlük işlerde etkiniz. Ancak ailevi konularda, evde yeteri kadar esnek olamayabiliriz. Özellikle öğle saatlerini daha iyi kullanmaya bakalım. Bu saatlerde yeni yaklaşımlar, teknikler ve uygulamaya yönelik işler açısından uygun koşullar var. Günün geç saatlerinde yeni fikirlere ve ilhama açığız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Yılan Düşüncelerimizde daha dengeli olalım. Bugün Mayalara göre Yılan günündeyiz. Akıcı ve esnek olmak konusunda yeni deneyimlere açığız. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.