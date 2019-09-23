Ev dekorasyonunda sarı renk nasıl kullanılır?

İnsana mutluluk ve enerji veren sarı renge ev dekorasyonunuz da yer açmaya ne dersiniz? Özellikle sonbahar sezonunun çağrıştırdığı renklerden biri olan sarı renk; evinize hem canlılık hem de sadelik kazandıracak. Salon, yatak odası, koridor ve mutfaklar... Sarı renk, evin her alanına oldukça uyum sağlayan bir tondur. Değişik tonlarda ve farklı kombinasyonlarla kullanılan sarı renk çok farklı duygular ve enerjiler yaratabilme niteliğine sahip eşsiz bir renktir. Peki, sarı renk ile dekorasyon nasıl yapılır?

Duvar kağıdı





Duvar boyasında genelde açık tonları tercih edilse de duvar kağıdı söz konusu olunca hemen her tonu rahatlıkla kullanılabilir. Bu dekorasyonda ham ahşap ve metal ögelerle oluşturulan endüstriyel şıklığın sarı duvar kağıtları ile tamamlandığını görebilirsiniz. Endüstriyel tasarımın soğuk görüntüsü sarı duvar kağıtları ile yok edilmiş ve mekana sıcaklık kazandırılmış.

Koltuk takımı





Koltuklarınızı ve halılarınızı sarı renk tercih edin. Halılarınızda full sarı ton tercih etmeyin. Eüer bir kısmı sarı ise diğer tonu gri olabilir. Avizelerde canlı modelleri, halılarda ise spor ve modern stilleri tercih edin. Böylelikle daha rahat bir oturma alanı sunmuş ve sarı rengin canlılığını daha da ön plana çıkarmış olursunuz.

Mutfak dolapları





Hazır mutfak tasarımlarında sarı ve siyah rengin kombinasyonuna çok sık rastlayabilirsiniz. Özellikle lake ve epoksi gibi parlak yüzeylere oldukça yakışan canlı sarı renk bu mutfak dekorasyonuna da şıklık kazandırmış. Yankı Mutfak tarafından tasarlanan bu model hem renk dengesi hem de modern tasarımı ile dikkat çekiyor.

Aksesuar





Salona renk ve hareketi her zaman aksesuarlar katar. Kullanacağınız aksesuarlar, aynı boy ve ebatlarda olmamalı. Birbirinden farklı objelerle zıtlık uyumu yakalayın. Bu renk genelde aksesuarlarda ya da tekstil ürünlerinde kullanılır. Vurgu renkleri içerisinde en popüler olanlar sarı ve kırmızı gibi sıcak canlı renklerdir. Bu dekorasyonda da vurgu renginin sarı olduğunu ve tekstil ürünlerinde kullanıldığını görebilirsiniz.

Yatak odası

Bu yatak odası dekorasyonunda sarı rengin hem mobilyalarda hem de perdelerde kullanıldığını görebilirsiniz. Mobilyalarda vurgu rengi olarak seçilen sarı, perdelerde ise ana renk olarak göze çarpıyor. Açık renk ahşap zemin ve gri mobilyalar ile şık bir uyum yakalanmış.

Sarı renk hangi renklerle uyum sağlar?

Lacivert ve kırmızı, sarı deyince akla gelen ilk renklerdir. Laciver; enerjik yapılı kişiler için en uygun tondur. Kırmızı ise; bulunduğu ortamda geçiş etkisi oluşturur. Bu nedenle kırmızı, zıt bir uyum yakalamak konusunda etkili olan tonların başında gelir. Son olarak gri; akla ilk başta pek yatmasa da, gri özellikle salon dekorasyonunda sarı ile en çok tercih edilen renktir. Koltuklarınız sarı ise minderleriniz veya perdelerinizi gri tercih edebilirsiniz.