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24.07.2019 - 12:18

Ev yapımı kolay churros tarifi

İspanya'nın çok sevilen ve çıtır tatlısı olan churros tarifini sizinle paylaşıyoruz. Ev yapımı halini kolayca yapabileceğiniz churros'u eritilmiş çikolatayla servis ederek, muhteşem bir sunum hazırlayabilirsiniz. İşte ev yapımı kolay churros tarifi...

Ev yapımı kolay churros tarifi

Toz şeker kaplamalı, çıtır ve eritilmiş çikolata ile servis edilen İspanya'nın gözde tatlısı churros tarifini sizinle paylaştık. Evde kolayca yapabileceğiniz haliyle, hızlıca hazırlayabilirsiniz. Farklı tatlı tarifi arayanlar için mükemmel bir seçim olan churros tarifi için malzemeleri paylaşıyoruz. İşte ev yapımı kolay churros tarifi... 

Malzemeler:

-1 su bardağı un
-Yarım su bardağı su
-2 küçük boy yumurta
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 çay kaşığı tuz
-1,5 su bardağı ayçiçeği yağı
-1 su bardağı toz şeker
-90 gram bitter çikolata

Nasıl yapılır?

-Tereyağınızı oda sıcaklığında eritin, üzerine tuzu da ekleyin. İçine su koyup bir tencerede tereyağı iyice eriyene kadar kısık ateşte karıştırın.
-Su kaynadıktan sonra elediğiniz unu topak olmayacak şekilde karıştırarak ilave edin. Hamur haline geldiğinde ocaktan alın ve karıştırıp soğutun.
-Daha sonra içine yumurtaları kırın ve karıştırıp hamura iyice yedirin.
-Bir tavaya ayçiçeği yağını koyun ve kızdırın. Yumuşak hamuru ucu tırtıklı krema poşetine koyun ve bu kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın.
-İyice kızardıktan sonra yağdan alın ve peçete serdiğiniz bir tabağa koyup yağını süzdürün.
-Çikolatanızı benmari usulü eritin. Kızarttığınız tatlıları şekere buladıktan sonra bu çikolataya bandırın ve servis edin.

Afiyet olsun...

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