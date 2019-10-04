MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerPembenarEvcil hayvanını kaybedenler bu acıları yaşıyor: Gömecek bir yerleri bile yok!
04.10.2019 - 10:40 |

Evcil hayvanını kaybedenler bu acıları yaşıyor: Gömecek bir yerleri bile yok!

Sevgisini koşulsuz şartsız paylaşan, yaptığı şirinliklerle bütün dertleri unutturan minik dostunu bir gün sonsuzluğa uğurlamak zorunda kalanların neler yaşayabileceğini hiç düşündün mü? Ya bir de gömecek yer bile bulamayıp onu ya çöplüğe yollamak zorunda kalırsa?

Evcil hayvanını kaybedenler bu acıları yaşıyor: Gömecek bir yerleri bile yok!

Senim TANAY KARAKUŞ

senim.tanay@milliyet.com.tr

Türk Dil Kurumu’na göre “hayvan” kelimesi; duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık demekken kimilerine göre ise kabalığın, duygusuzluğun, hakaretin bir tasviri olarak karşımıza çıkıyor. Oysa Arapça bir kelime olan hayvan; “yaşama, canlı olma” ve “her çeşit canlı varlık” manalarını taşıyor. Yani aslında Türkçedeki mecazdan nasibini alan bu kelimenin özü ‘hayat’ın ta kendisi. Peki ya varlıklarıyla göğüs kafesimize dolan nefesi ve de neşeyi karşılıksız büyüten minik dostumuzu bir gün sonsuzluğa uğurlamak zorunda kalıp onu gömecek bir yer bile bulamazsak? Prof.Dr. H. Tamer Dodurka ile minik dostlarını kaybedenlerin yaşadığı ruh halini ve bu durumun yarattığı en zor tarafları konuştuk. 

Bir hayvanı sahiplenmek dünyanın en güzel duygusu… Ya onu kaybetmek?

Yıllarca iyi kötü günde birlikte oluyorsun, eksikliğini, hatanı yüzüne vurmuyor, dedikodunu yapmıyor, dostluğunu paylaşıyor yalnızlık duygunu gideriyor, oyunlarıyla dertlerini unutturuyor, moralin bozukken yaptığı birkaç hareket sayesinde neşeleniyorsun, pek çok dostun vefasızlık göstermişken ondan asla vefasızlık görmüyor, yalanına şahit olmuyorsun ve aldatılmıyorsun. Kızdığın zamanlar sana küsmüyor, ufacık bir ödüle büyük tezahürat yapıyor, üzüntünü neşeni fark edip ona göre davranıyor. Sen onu seviyorsun ama o seni senden çok seviyor; hem karşılıksız hem de canını göz kırpmadan verecek kadar… Kısacası hiçbir insandan göremeyeceğin sevgi ve dostluğu bize yaşatıyor. Belki de yaşlısın ve etrafında kalan tek dostun o… Maalesef gün geliyor, o ağır derece hastalanıyor ve yaşamını uzatabilmek umuduyla veteriner hekime götürüyorsun. Hekimin ağzından ne çıkacak diye bakıyorsun ve sonuçta o acı haber veriliyor ve yıkılıyorsun.

Evcil hayvanını kaybedenler bu acıları yaşıyor: Gömecek bir yerleri bile yok

“YENİSİNİ ALIRSIN DİYENİN DUYSAL ZEKÂSI SIFIRDIR

Veteriner hekim böyle bir durumda nasıl davranmalı? “Altı üstü bir köpek, bir kedi işte” diyenler var….

Veteriner hekimlerin sık yaşadıkları ve belki de mesleklerinin en zor taraflarından biri de bu. Hayvanın kaybı anında sahibine bilgi verme ve onu teselli etme görevi, bu zor zamanında kişiyle temasa giren tek sağlık uzmanı olan veteriner hekime düşer. Çünkü hekim, o an da hayvan sahibini en iyi anlayacak ve sözleriyle onu teskin edecek tek kişidir. Söyleyeceği her kelime ve sözlerin söyleniş tarzı bu insanların ruhsal durumu açısından son derece önemli. “Alt tarafı bir köpek, bir kedi… Yenisini alırsın olur biter” diyebilen kişi asla bir hekim olamayacağı gibi duygusal zekâsı da tamamen sıfırdır.

Hayatını paylaştığı minik dostunu kaybeden biri neler hisseder? Böyle birine nasıl yaklaşmak gerekir? 

Klinikte hayvanını kaybeden pek çok kişi, duygularının yoğunluğundan dolayı utanır ve gözyaşlarını saklamak ister. Duygularını dışarı vuramadığı için psikolojik durumu iyice kötüleşir. Bu nedenle hekim hayvan sahiplerine, üzüntülerini rahatlıkla ifade etmeleri için telkin verir ve onu sakinleştirecek bir ortam oluşturur. Hatta bazı duyarlı hekimler bir personelini hayvan sahibinin evine kadar refakat ettirir. Bu olayın ardından bazı hayvan sahipleri bir psikologdan destek almak zorunda kalırlar. Çoğu hayvan sahibi yeni bir hayvan edinme önerisine aynı acıyı tekrar yaşamamak için karşı bile çıkar.

“TÜRKİYE'DE HAYVAN MEZARLIĞI BULMAK BÜYÜK BİR SORUN”

Sanırım en zorlu süreçlerden biri de gömecek bir yer bulamamak oluyor… Hayvanını kaybeden biri için bu ne denli önemli?

Hayvanı kaybeden biri bir yandan onu kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da onu nereye gömeceğini düşünür. Kentin beton yığınları arasında bu vefalı dostunu nereye gömecektir ya da gömdürecektir? Etrafta bir hayvan mezarlığı var mıdır? Maalesef bu durum ülkemizde büyük bir sorun. Şüphesiz ölen bir dostun ardından gözyaşı dökülmesi insanca ve çok normal bir durumdur. Birlikte geçirilen günler, acı-tatlı deneyimler, hepsi artık mazi olmuştur. Bir daha göremeyecek olmanın, özlemin kederidir bu… Evet, mezarın ölüye hiçbir yararı yok ama onun bu dünyada belli bir yerinin olması biraz olsun ölümün, kaybetmenin acısını azaltır geriye kalanlarda… Sonuçta konuşamasak da, göremesek de dostumuz un orada yattığını biliriz.

“ATALARIMIZ ATLAR İÇİN MEZAR KAZDI”

Oysa kültürümüzde hayvana verilen değeri anlatan pek çok örnek var…

Belki de dünyanın ilk hayvan mezarı milattan önce atalarımız tarafından atlar için yapılmıştı. Büyük Türk düşünürü Mevlana vefat edince kedisi de yemeden içmeden kesilmiş ve bir müddet sonra intihar edercesine ölmüştü. Bunun üzerine Mevlana’nın kız kardeşi, kediyi türbenin kenarına gömmüş ve hatta geleneklerimize uygun şekilde helva dağıtmıştı. Yine, kedisinin mezarının, kendi mezarının yanına yapılmasını isteyen evliyalar görmüştür bu millet…

Evcil hayvanını kaybedenler bu acıları yaşıyor: Gömecek bir yerleri bile yok
Amerika'daki evcil hayvan mezarlığından...

“GÖMMEK YAŞATMAKTAN DAHA FAZLA GELİR GETİRİYOR”

Hayvanlara mezarlık yeri veren belediyeler veya satıp kiralayan özel şirketler var mı Türkiye’de?

Dünyada ilk modern ve bakımlı hayvan mezarlıkları 1800’lü yılların sonlarında Paris ve New York kentlerinde kuruldu. Biz ne durumdayız acaba? Atalarımızdan yeterince örnek alabildik mi sizce? Maalesef günümüzde bu görev belediyelere düşmesine rağmen çok az belediye hayvanlar için mezar yeri hizmeti veriyor. Boşluğu doldurmak için bazı özel firmalar kedi-köpek mezar yerleri kiralamaya ve satmaya başladılar. Trajikomik yanı, hayvanın gömülmesi yaşatılmasından çok daha fazla gelir getirebiliyor. Çünkü mezar yerleri 1000 euroya kadar müşteri buluyor. Bu hizmeti veren nadir belediyelerden biri buraya “Hayvan Gömü Alanı” adını verdi. “Neden mezarlık değil?” diye sorduğumda “Eğer mezarlık olursa ziyaret edilebilecek bir yer akla geliyor. Bu kadarı da fazla olur” denildi. Böyle bir ziyaretin kime ne zararı var anlayamadım tabii ki… İnsanların evladı gibi sevdiği, ölümü ardından gözyaşı döktüğü bir hayvanın mezarını ziyaret etmesi çok mu fazla olur acaba?

“BUNU BİLE ÇOK GÖRÜYORUZ”

Akıllara, sahibi öldükten sonra bile onu her sabah uğurladığı tren istasyonunda beklemekten vazgeçmeyen Hachiko geliyor. Japonya’da bu vefalı köpeğin heykeli bile dikildi…

Gelişmiş ülkeler vefalı köpeklerin heykellerini yapıyorlar. Biz bırakın heykeli, mezarı bile çok görüyoruz onlara… Binlerce yıl önce atlarına mezar kazan bir milletin mensubu olan bizlerin bu modern çağda bu sorunu yaşaması ne kadar garip. Ya onları gömecek yer bulamayıp çöplüğe yollamak zorunda olmak nasıl bir duygudur? 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Rahat Cuma

Rahat Cuma
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ani durumlar ortaya çıkabilir. İlişkilerinize daha romantik yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuk planları organize etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.  Sorumlu olduğunuz konularda yeni temeller atmak isteyeceğiniz koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde harcamalarda artış olabilir. Ortaklı konularda kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Sorumluluğunu aldığınız işleri başlatmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerin de eğlencede ve zevklerde abartı söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizdeki duygusal beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşiniz ile ilgili konularda daha tepkisel davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ellerinizi kirletebilirsiniz. Yaşanan olaylarda kendi hakkınızı savunmanız gerekebilir. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma koşullarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmeye başlamış olabilirsiniz. İlerleme sağlamak için yeni planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatlar yakalayacaksınız. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Aşk hayatınız için olumlu koşullar söz konusu. Akşam zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ilişkide olduğunuz kişiye zaman ayırmak size iyi gelecektir. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda fırsatlar oluşabilir. Duygularınızı daha net gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi alışverişe verebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İletişimden kaynaklı sıkıntılara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı programlara dahil olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizin kolaylaştıracaktır. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyecektir. Akşam saatlerine doğru planlarınızdaki değişikler sizi farklı yönlere çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde küçük kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda hassasiyetiniz artabilir. İşlerinize yön kazandırmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde iletişiminiz artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan konular yüzünden kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde duygusal açıdan bloklar hissedebilirsiniz. Sizi yoran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşama doğru planlarınızda değişiklik yaşanabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Gün içinde tepkilerinizi daha sakin göstermenizde fayda var. Ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler ilerlemenize yardımcı olacak. Gelecek beklentileriniz yönünde adım atmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız sorumlulukların sizi yorması mümkün. Gün içindeki yoğunluğunuz artabilir. Sakin kalmaya çalışın. Sorumlu olduğunuz konularda engelleri aşmaya çalışabilirsiniz. Üstlerinizden destek alabilirsiniz.  Akşam saatlerinde yapacağınız sanatsal faaliyetler rahatlamanızı sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak Toprak"El Âlem Ne Der" Düşüncesi
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzUygulamada İştirak Nafakası
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
Uzman Psikolog Yasemin AydoğduSöylenenleri Önemsemek
Süleyman Dağdartan
Süleyman DağdartanSoslu Köfte Tava
Güney Güneyan
Güney GüneyanRuhsal Çatışma
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarVaser Liposuction
Op. Dr. Mirza Fırat
Op. Dr. Mirza FıratUltrasonik (Piezo) Rinoplasti
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluTasarımda Antik ve Modern Ruh
İç Mimar Meral Akçay
İç Mimar Meral AkçayRöportaj; Mimar Cengiz Bektaş
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval TaşdemirHamilelikte Mevsim Geçişi
En Çok İzlenen Videolar
kafe-in | Kahvenin a'sı b'si c'sikafe-in | Kahvenin a'sı b'si c'si
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Dünya Kahve Günü ÖzelYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Dünya Kahve Günü Özel
Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)
Daha önce hiç Smear testi yaptırdınız mı?Daha önce hiç Smear testi yaptırdınız mı?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuru şampuan kullanmak saçlarınıza zarar verir mi?

Kuru şampuan kullanmak saçlarınıza zarar verir mi?

Paris Moda Haftası'nda karşımıza çıkan 5 trend

Paris Moda Haftası'nda karşımıza çıkan 5 trend

Evcil hayvanını kaybedenler bu acıları yaşıyor: Gömecek bir yerleri bile yok!

Evcil hayvanını kaybedenler bu acıları yaşıyor: Gömecek bir yerleri bile yok!

Mars Terazi burcunda

Mars Terazi burcunda

Sıradaki Haber