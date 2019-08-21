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21.08.2019 - 13:09

Evde nişan yapacaklar için dekorasyon önerileri

Evde söz ve nişan yapacaklar için söz ve nişan masası dekorasyonu önerilerini sizin için paylaştık. Bu önerileri dikkate alarak mükemmel bir görünüm elde edebilirsiniz. Peki söz ve nişan masası dekorasyonları nasıl yapılır? Söz ve nişan masaları nasıl hazırlanır? Söz ve nişan masası malzemeleri nelerdir?

Evde nişan yapacaklar için dekorasyon önerileri

 Trendleri takip edin

Yapmanız gereken ilk şey; mutlaka trendleri takip edin. Buna da; evlerinizde çağdaş ve modern stil oluşturarak başlayabilirsiniz. Mobilyalarınızı ve söz, nişan masanızı dekoratif anlamda uyumlu tutun. Keskin renk geçişlerinden uzak durun. Böylece; sağladığınız bu kontrast sayesinde göz yorulmasına da engel olmuş olursunuz.

Somon rengi, mavi, krem ve beyaz trend renkler arasında 

Son dönemin trend renkleri arasında; mavi, beyaz, krem ve pudra pembesi yer alıyor. Bu renklerden yola çıkarak farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Örneğin; masa örtünüzü kullanacağınız çata, bıçak ve bardak süslerini ya da söz/nişan masanıza koyacağınız çiçekleri bu tonlarda tercih edebilirsiniz.

Varaklı mobilyanız varsa...

Eğer salonunuzda varaklı mobilyalar varsa; altın rengi ya da bu tonlara yakın aksesuarlar kullanın. Masanıza arka fon olarak da isimlerinizin yazılı olduğu duvar yapıştırılan resimleri tercih edebilirsiniz.

Renk kombinasyonu oluşturun 

Kullanacağınız ana rengin yanında kontrast oluşturacak ikinci renkler de tercih edin. Mesela somon rengi veya pudra pembesi ile gümüş uyumu çok hoş olacaktır. 

Özel süsleri kendiniz hazırlayın 

Misafirlerinize dağıtacağınız süsleri kendiniz hazırlayabilirsiniz. Örneğin; tüllerden veya minik şişelerden bu süsleri hazırlayabilir ve içlerini badem şekeri ile doldurabilirsiniz. 

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