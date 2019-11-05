Eve yönelik konular daha olumlu

Bugün ne yapılabilir? Bugün Balık burcunda ilerleyen Ay ile Venüs arasında harekete geçirici bir açı var. Ev hayatında, kadınlarla, güzellikle ilgili alanlarda daha pozitif sonuçlar elde edilebilir. Duygusal alanda daha canlı bir gündeyiz. Zevkler ve keyifler de vurgulanmakta. İçinde hayal gücünün olduğu uğraşlar, yenilikler ve yabancılarla ilgili işler canlılık kazanıyor.

Nelerden kaçınmalı? Bugün kararlı davranmakta zorlanabiliriz. Çift durumlar ya da tembellik yüzünden dağılma söz konusu olabilir. Kimi zaman duygusal ilişkilerde abartı ya da tutarsızlık nedeni ile gereksiz bir huzursuzluk söz konusu olabilir. Daha gerçekçi olmaya bakalım. Genel olarak sanatsal uğraşların hayatımıza hareket getirebileceği bir gündeyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Süpürge Denge içinde olalım. Daha sıkı çalışıp başkalarına da yol gösterebileceğimiz imkanlar var. Bugün empati kurmak ve yardım etmek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.