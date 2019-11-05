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06.11.2019 - 00:00 |

Eve yönelik konular daha olumlu

Bugün Balık burcunda ilerleyen Ay ile Venüs arasında harekete geçirici bir açı var.

Eve yönelik konular daha olumlu

Bugün ne yapılabilir? Bugün Balık burcunda ilerleyen Ay ile Venüs arasında harekete geçirici bir açı var. Ev hayatında, kadınlarla, güzellikle ilgili alanlarda daha pozitif sonuçlar elde edilebilir. Duygusal alanda daha canlı bir gündeyiz. Zevkler ve keyifler de vurgulanmakta. İçinde hayal gücünün olduğu uğraşlar, yenilikler ve yabancılarla ilgili işler canlılık kazanıyor.  

Nelerden kaçınmalı? Bugün kararlı davranmakta zorlanabiliriz. Çift durumlar ya da tembellik yüzünden dağılma söz konusu olabilir. Kimi zaman duygusal ilişkilerde abartı ya da tutarsızlık nedeni ile gereksiz bir huzursuzluk söz konusu olabilir. Daha gerçekçi olmaya bakalım. Genel olarak sanatsal uğraşların hayatımıza hareket getirebileceği bir gündeyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Süpürge   Denge içinde olalım. Daha sıkı çalışıp başkalarına da yol gösterebileceğimiz imkanlar var. Bugün empati kurmak ve yardım etmek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Gelecek umutlarınız için en iyisini yapma isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde gruplar ve arkadaşlıklar ön plana çıkabilir. İş hayatınızda sıkışmalar yaşanabilir. İstediğiniz destekleri almakta zorlanabilirsiniz. Sosyal hayatınızda düşüncelerinizde ısrarcı davrandığınız zamanlar olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için çaba göstereceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızda en iyisiniz yapmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda fikirlerinizde fazla ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde sorumluluklarınız sizi alternatif plan yapmaya itebilir. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak için mücadele içinde olacağınız bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylarda daha rahat bütünü göreceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. İnandığınız konular hakkında fazla ısrarcı olabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular da huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular içinde sıkıştığınızı hissedebilirsiniz.  Kriz yaratan konulara karşı daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yatırımlarınızla ilgili konularda çok fazla ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Gelecek yönünde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Parasal konularda sıkışıklık yaşayabileceğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizdeki düşüncelerinizde ısrar edebilir ve doğru olanı bulmak için çaba sarf edebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Aldığınız sorumluluklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran konulara karşı ısrarcı davranmamanızda fayda var.  Üstlerinizle ilişkinize önem vermeniz gerekebilir. Bugün işlerinizle ilgili alternatif planlar oluşturabilirsiniz. Başarı için çok çalışacağınız zamanlar içindesiniz. İşten gelecek paralar söz konusu olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek için büyük bir heyecan içinde olabilirsiniz. Bununla birlikte düşüncelerinizle ilgili ısrarcı olacağınız zamanlar var. İş hayatınızda yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Risk almaya daha fazla yatkın olabilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya çalışın. Hobilerinizle ilgilenmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Evinizle ilgili olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Fikirlerinizde ısrarcı davranacağınız zamanlar olabilir. İşinizle ilgili konularda huzursuzluk içinde olabilirsiniz. Parasal konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Güven ihtiyacı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli ve yoğun bir gündesiniz. Başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gereken zamanlar olacaktır. Otorite figürleriyle iletişiminde daha çok dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Gelecek yönündeki beklentilerinizle ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Parasal konularda başkalarından alacağınız destekler var. Fikirlerinizdeki ısrarcı davranabilirsiniz. Gelecek yönünde beklentilerinizde doğru kararlar vermek isteği içinde olacaksınız. Sorumlu olduğunuz konularda alternatif planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Üstlerinizle ilişkinize özen göstermenizde fayda var. Başarmak istediğiniz işlerde daha fazla mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hoşgörüsüz ortamlardan bulunmak size iyi gelmeyecektir.Devamını Oku

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Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili içsel süreçler yaşayacağınız bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıp yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Uğraştığınız işlerde daha fazla yoğunlaşmanız gerekebilir. Maddi konularda hoşgörüsüz davranabilirsiniz. Sorumluluklarınız sizi sıkıştırabilir. Akışta kalmayan özen gösterin.Devamını Oku

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