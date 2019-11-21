Son zamanların popüler konusu 2.beynimiz bağırsaklarımız. Peki biz bağırsak sağlığımız için neler yapıyoruz?

Vücudumuzda yaşayan bakterilerin çok büyük bir kısmı bağırsaklarımızda yer alıyor ve bizim ağırlığımızın yaklaşık 2 kilosunu bu bakteriler oluşturuyor. Aslında onlar bizim bir parçamız. Bağırsaklarımızda hem yararlı hem de zararlı bakteriler yer almakta. Bunların tamamına "miktobiyota" adı veriliyor.

Gün içinde yediğimiz besinlerden,temas halinde olduğumuz kişilerden, çevreden bu bakterileri düzenli olarak alıp eskileri atıyoruz.

Son dönemde bağırsak sağlığının diyabet, obezite, kanser gibi hastalıkların tedavisinde etkili olabileceği gösterildi.

Yapılan bir çalışmada bağırsaklarında bakteri olmayan farelerin kanser olmadığı görülmüş. Kötü barsak florasının obeziteye neden olabileceği gösterilmiş. Tüm bu nedenlerden dolayı gün içinde bağırsaklarımız için yararlı besinler tüketmeye özen göstermeliyiz.

Bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakterilere probiyotik bakteriler denilir ve ve bu bakterileri düzenli olarak dışarıdan takviye olarak almamız şart. Kefir,yoğurt gibi besinlerle ya da gıda takviyeleri ile bu bakterileri vücudumuza alabiliriz.

Bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakterilerin besinlerine ise prebiyotik adı verilir. Hindiba kökü, turşu, boza, sarımsak,soğan,tahıl,arpa,yulaf,kakao,kırmızı meyveler,mor meyveler ise prebiyotik besinler.

İyi bağırsak mikrobiyatası sağlıklı yaşam demek. Bu nedenle gün içinde yeterli miktarda prebiyotik ve probiyotik besinler tüketemiyorsanız takviyeler ile temin etmeye özen gösterin.