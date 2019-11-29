Hepimizin hayatı gün içindeki rutinlerden oluşuyor.

Sabah uyanıp okula, işe gitmek, kahvaltı yapmak ,saat 4 kahvesi içmek, haftada 1 gün kız gecesi yapmak gibi.

Bu rutinlerin bir kısmı aslında fark etmeden bizi mutlu eden şeyler.

Beslemede rutin oluşturmak da zamanla fark etmeden sağlıklı yaşlanmamızı, daha pozitif olmamızı sağlayacak ve hastalıklardan koruyacak.

Sağlıklı yaşama katmanız gereken 10 rutin:

1) Güne su ile başla: İster limonlu-sirkeli; ister sade. Fark etmez. Gün boyunca yoğunlukta içmeyi unuttuğumuz suyu sabah içmek kahvaltıya daha tok gitmeni, sabah uyandığında ağzındaki kötü kokuyu giderecek.

2) Her sabah kahvaltı öncesi dişlerinizi fırçalamak biliyorum çocukluğumuzdan beri söylenen ama bir türlü anlam veremediğimiz şey. Sabah dişleriniz fırçaladığınızda ağzınızdaki kötü bakterilerin bir kısmını yok etmiş olursunuz. Böylece kahvaltı yaptığınızda daha az zararlı bakteriyi bağırsaklarınıza göndermiş olursunuz.

3) Her gün bitki çayı tüketin. Özellikle kış mevsiminde bağışıklığınızın güçlenmesinde; yaz mevsiminde soğuk yeşil çay içerek de metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

4) Kahve, kahve, kahve. Bazen danışanlarıma kısıtladığım, bazen de ısrarla tükettirdiğim içecek. Kahvenin tip 2 diyabetten koruma, birçok kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu bilmeyen yoktur. E 40 yıllık hatırı olan bir içeceği es geçmek te olmaz.

5) Zencefil shot. Evet kış ayıları hastalık ayı. Haftada 1 gün minicik bir zencefil shot bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve boğaz enfeksiyonuna yakalanmanızı azaltır.

6) Haftada 2 gün baklagil günü. Son zamanlarda her yerde etsiz pazartesi akımı uygulanıyor. Kaynaklar yetersiz, dünya bize yetmiyor. Ve et ürünlerinin üretim maliyeti çok yüksek ayrıca su tüketimi de fala. Baklagiller ise biricik bitkisel protein kaynağımız. Ayrıca kalp sağlığından korunmak, kolesterolün düşmesi için yardım besinler. İçerdiği liften dolayı bağırsaklarımızın düzenli çalışmasına yardımcı. Baklagil tercihleriniz arasında yeşil mercimek demir içeriğinden dolayı mutlaka bulunması gereken grup.

7) Haftasonu sebze yıkama partisi yap. Tarım ilaçları artık hayatımızın bir parçası. Sebzeleri sadece yıkamak yeterli değil . Bu nedenle karbonatlı, limon tuzlu veya sirkeli su ile meyve ve sebzeleriniz dezenfekte edin.

8) Yemeklerinize bol baharat ekleyin. Karabiber, zencefil, zerdeçal üçlüsünü her yemeğinizde kullanın. Zencefil karabiber ile yağda kavrulduğunda kansere karşı koruyucu etkisini gösterir. Gaz ve mide problemi yaşayanlar için ise kimyon hayat kurtarıcı. Her gün 1 çay kaşığı kimyon ayrıca yemeklerinizi sindirmeyi kolaylaştırır ve metabolizmanızı hızlandırır.

9) Her gün meyve yiyin. Früktoz zehir diyenleri dinlemeyin onlar inek sebze yiyor ama haline bak diye kişiler. Meyve tüketimi özellikle kırmızı, mor, turuncu meyveler kansere karşı korumada yardımcı. Ayrıca birçok vitamini ve minerali meyve ve sebzelerden alıyoruz. Gün içinde tatlı atakları yaşamamak için, sağlıklı bir bağırsak florası için meyveler çok önemli.

10) Ve sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı hareket. İnsanoğlu hareketsiz yaşama alışık değil. Göçebe toplumdan yerleşik düzene geçmiş bizim atalarımız hiç değil. Haftada 4 gün 30 dakika yürüyüş veya evde 20 dakikalık egzersizler güçlü kas ve kemik yapısını sağlar ve yaşlılık da birçok eklem rahatsızlığından korur. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak obezite, diyabet ve kansere karşı da koruyucu.

Sağlıklı haftalar..