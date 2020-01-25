Gebelikte sağlıklı beslenme gebe kalmadan önce başlamaktadır. Vücuttaki besin depoları siz daha hamile kalmadan gelecek olan bebeğinizin sağlığına etki edecek önemli hususlardan biridir. Gebelikte beslenmenin genel tanımı sağlıklı insan beslenmesinde olacağı gibidir, dolayısıyla sağlıklı beslenmeyi bilmeniz anne olmayı düşünün yahut düşünmeyin geleceğiniz için önem arz etmektedir.

Gelelim hamilelikte beslenme konusuna; öncelikle önemli noktaların üzerinden geçerek başlayalım.

• Gebelik ve lohusalık, kadın için doğal fizyolojik olaylardır. Gebelikte embriyo, annenin aldığı besin ögelerinin plasenta ile taşınması ile büyür.

• Embriyoya taşınan besin ögelerinin kadının kendi gereksinimine ek olarak düşünülmelidir.

• Lohusalıkta ise anne süt salgılar. Bu süt annenin aldığı besinlerin bir ürünüdür. Süt için gerekli besinlerde annenin kendi gereksinimine ek sayılmalıdır.

Bu şekilde bakıldığında hamile ve lohusa beslenmesinde amaçlar;

1- Kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılayarak vücudundaki besin ögeleri yedeğini dengede tutmak

2- Bebeğin normal büyümesi ve salgılanan sütün gerektirdiği enerji ve besin ögelerini tam olarak karşılamaktır.

Eğer yeterli ve dengeli beslenilmezse ne olur sorusuna ise hayvanlar üzerinde yapılmış bir araştırma örneği ile cevap verebiliriz;

Genellikle yetersiz ve dengesiz beslenmiş maymunlardan doğan yavrularda, doğduktan sonra iyi beslendikleri halde, fetal yaşamda oluşan beyindeki biyokimyasal değişikliklerin düzelmediği görülmüştür. Bu araştırmalar, yetersiz ve dengesiz beslenmenin yalnız beden sağlığı değil, zeka gelişiminin de etkilediğini işaretlemektedir.

Beslenme önerisine geçmeden önce gebelikte alınması gereken sağlıklı kilodan bahsetmek önemlidir çünkü maalesef güzellik algısı sağlığın önüne geçmiş ve kişilerin psikolojilerini ve sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Gebelikte kilo alımıgerekliliklerikişinin gebe kaldığıkiloya göre değişiklik göstermektedir ancak bilimsel olarak alınmasıgereken kilo ortalamasışöyledir; gebelik sırasında fetal büyüme, plesantal büyüme, amniyotik sıvıüretimi, rahim ve göğüs büyümesi ve kan hacminin genişlemesine bağlıolan zorunlu kilo artışıortalama olarak yaklaşık 7.5 kg dır. Ortalama 12 kg ağırlık kazanımı ve doğum öncesi BKİ’nin 19,8 ile 26 arasında olması uygun ağırlığın göstergesidir.

Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında gebelik ve lohusalık dönemlerinde önerilen yeterli ve sağlıklı beslenme örneği şu şekildedir:

Kahvaltı

1 adet yumurta. Yerine aynı ölçüde peynir, 3-4 ceviz içi, 2 kaşık tahin-pekmez olabilir.

5-10 adet zeytin (tuzsuz)

1 adet portakal veya domates, yeşilbiber, salatalık, marul vb.

1 bardak süt

1-3 dilim ekmek

Öğle

1 porsiyon etli yemek ( tavuk, balık, et)

Yarım veya 1 porsiyon pilav- makarna

1 porsiyon sebze salatası

Akşam

1 porsiyon çorba (mercimek, yoğurt, tarhana)

1 porsiyon etli dolma

Sebze salatası

1-2 dilim ekmek

Akşam otururken

1-2 adet meyve

Yatmadan 1 bardak süt veya yoğurt

Ara öğünlerde

1-2 fincan çay veya kahve

Ayran, meyve, taze meyve suyu

Beslenme önerisinde bulunan porsiyonlar kişinin kilo alım ihtiyacına göre doktoru tarafından planlanır ve yine doktoru tarafından verilen gebelik ve lohusalık ilaçları veya besin destekleri kullanılır. Beslenirken doktorunuzun reçetesine bağlı kalmanız son derece önemlidir. İçeceklerdeki rafine şeker ve yemeklerde ki yağ miktarlarına ve cinslerine önem verilmesi doğal ve esansiyel yağların tüketimine özen gösterilmesi taze ve mevsiminde gıdalar tüketilmelisi önerilir.