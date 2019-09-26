Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEtkinlikEzhel 16 Kasım'da Volkswagen Arena'da
26.09.2019 - 15:09 |

Ezhel 16 Kasım'da Volkswagen Arena'da

Hip-hop, urban, reggae ve trap müziklerini karşı- kültür ve Anadolu kent yaşamıyla birleştiren Ezhel 16 Kasım’da Volkswagen Arena’da sahne alacak.

Ezhel 16 Kasım'da Volkswagen Arena'da

Kısa zamanda Türk rap sahnesinin en dikkat çeken ve en çok konuşulan isimlerinden olan Ezhel; freestyle performansları, düetleri ve sahnedeki enerjisi ile kısa sürede hayran kitlesini genişletti.

Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2017 yılında yayınladığı ilk albümü “Müptezel” ile büyük bir başarı yakaladı. Ezhel; “Geceler”, “Şehrimin Tadı”, “İmkansızım” ve “Kazıdık Tırnaklarla” gibi şarkıları ile en çok dinlenenler listelerinin başında yer aldı. Eylül başında çıkardığı son teklisi “Olay” şarkısından kısa bir süre sonra Murda ile birlikte seslendirdikleri “Boynumdaki Chain” ve “Aya” şarkılarını yayınlayan Ezhel, 16 Kasım’da Volkswagen Arena’da.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Sezonun Rengi: Bej

Sezonun Rengi: Bej
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde daha dışadönük enerjiniz olabilir. Duygularınızın hepsini biranda ifade etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde ev için harcamalar yapabilirsiniz. Kadınlarla ilgili konularda daha fazla mücadele gerektiren durumlar yaşanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda çözülme olabilir. Bazı durumları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalı durumlara dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki insanların hayatı gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kardeşlerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışma meydana gelebilir. Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı problemlere dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde farklı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma içinde olabilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Bazı konular sabırlı olmanızı gerektirecektir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha farklı ifade etmek isteyebilirsiniz. Daha kolay risk alacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel konuda önem verdiğiniz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İlişkileriniz ön plana çıkacaktır. Beslenmenize dikkat edin. İmaj değişikliği için uygun bir gün. Kendinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde daha faklı şeylerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize sürpriz yapın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde bilemediğiniz konular nedeniyle kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan durumlardan dolayı kontrol kaybı yaşamayın. İçinize döneceğiniz zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla kabullenme içinde olabilirsiniz.  Akşam saatlerinde tartışmalardan kaçının. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Erken saatlerde arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizdeki sıkıntılar keyfinizi kaçırabilir. Alacağınız desteklerle üstesinden gelebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda hedeflerinizin peşinden gideceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerinizde tamamlanmalar olabilir. Kabullenme içinde olacağınız konular keyfinizi kaçırabilir. Sabırlı olmalısınız. Kadınlardan gelecek kısmetler olabilir. Gün içinde alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde hareketlilik devam edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni planlar yapacağınız zamanlar var. Hayatınızla ilgili bazı konularda olayları daha net görebileceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde sonlanmalar meydana gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sizi krize sokan konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Finansal olarak değişik alternatifler üretmeniz gerekebilir. Bazı işlerinizi bitirme noktasına gelebilirsiniz. Sıkışıklıklar oluşabilir. Sakin olmalısınız. Akşam saatlerinde farklı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Riskli konulara yönelmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda tamamlanma içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde bitişler olabilir. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. İkili ilişkilerinizde denge ve uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha özgür hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar sizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla kabullenme içinde olacağınız koşullarla karşılaşabilirsiniz. Sabah saatlerinde keyif aldığınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Kolektif konulara yönelebilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalı durumlardan uzak kalmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskinİlişkilerde Tartışma Becerisi
Nazlıhan Erdol
Nazlıhan Erdolİç Huzurunu Yıldızlarda Arayan Bir Astronotun Hikâyesi: Ad Astra
Merve Yılmaz
Merve YılmazMarslı
Merve Yılmaz
Merve YılmazYeni Medya Çağında 'İK'
Merve Yılmaz
Merve YılmazEylül Ayı Sanat Demek!
Özge Akar
Özge Akarİkili İlişkilere Perspektif Açıdan Bir Bakış
Simay Özyiğit
Simay ÖzyiğitOkula Dönüş Başlar!
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinNeden Ben?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerIşıltılı Görünüm Her Şeydir!
Asuman Korugan
Asuman KoruganSüpermen de Kim, Ben Varken!
En Çok İzlenen Videolar
Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)
Daha önce hiç Smear testi yaptırdınız mı?Daha önce hiç Smear testi yaptırdınız mı?
Spiral nasıl kullanılır? Spiral çeşitleri nelerdir?Spiral nasıl kullanılır? Spiral çeşitleri nelerdir?
Vajinal akıntı hangi durumlarda enfeksiyon belirtisidir?Vajinal akıntı hangi durumlarda enfeksiyon belirtisidir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte içinde olması gerekenler

Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte içinde olması gerekenler

Böbrekleri temizleyen 15 süper besin

Böbrekleri temizleyen 15 süper besin

Ezhel 16 Kasım'da Volkswagen Arena'da

Ezhel 16 Kasım'da Volkswagen Arena'da

Erkeklerin uzun ilişkiden beklentileri neler?

Erkeklerin uzun ilişkiden beklentileri neler?

Sıradaki Haber