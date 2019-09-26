Ezhel 16 Kasım'da Volkswagen Arena'da

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Bugün Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde daha dışadönük enerjiniz olabilir. Duygularınızın hepsini biranda ifade etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde ev için harcamalar yapabilirsiniz. Kadınlarla ilgili konularda daha fazla mücadele gerektiren durumlar yaşanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda çözülme olabilir. Bazı durumları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalı durumlara dikkat edin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yakın çevrenizdeki insanların hayatı gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kardeşlerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışma meydana gelebilir. Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı problemlere dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde farklı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde iş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma içinde olabilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Bazı konular sabırlı olmanızı gerektirecektir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha farklı ifade etmek isteyebilirsiniz. Daha kolay risk alacaksınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kişisel konuda önem verdiğiniz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İlişkileriniz ön plana çıkacaktır. Beslenmenize dikkat edin. İmaj değişikliği için uygun bir gün. Kendinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde daha faklı şeylerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize sürpriz yapın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde bilemediğiniz konular nedeniyle kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan durumlardan dolayı kontrol kaybı yaşamayın. İçinize döneceğiniz zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla kabullenme içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalardan kaçının. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Erken saatlerde arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizdeki sıkıntılar keyfinizi kaçırabilir. Alacağınız desteklerle üstesinden gelebileceksiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızda hedeflerinizin peşinden gideceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerinizde tamamlanmalar olabilir. Kabullenme içinde olacağınız konular keyfinizi kaçırabilir. Sabırlı olmalısınız. Kadınlardan gelecek kısmetler olabilir. Gün içinde alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde hareketlilik devam edebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni planlar yapacağınız zamanlar var. Hayatınızla ilgili bazı konularda olayları daha net görebileceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde sonlanmalar meydana gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sizi krize sokan konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Finansal olarak değişik alternatifler üretmeniz gerekebilir. Bazı işlerinizi bitirme noktasına gelebilirsiniz. Sıkışıklıklar oluşabilir. Sakin olmalısınız. Akşam saatlerinde farklı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Riskli konulara yönelmeyin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili konularda tamamlanma içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde bitişler olabilir. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. İkili ilişkilerinizde denge ve uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha özgür hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku