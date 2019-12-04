Fermente sirke ile bakım ve temizlik malzemesi nasıl yapılır?

Fermente edilmiş doğal sirke sağlığımıza birçok yönden yararlı olduğu kadar, evinizde kullandığınız kimyasal temizlik ürünlerinin ve bakım ürünlerinin yerini de almış durumda. Fermen sirke ile doğal temizlik malzemeleri ve bakım ürünleri hazırlayabilirsiniz. Ferda Uslu, fermente sirke ile organik bakım ve temizlik ürünlerinin nasıl yapılacağının püf noktalarını paylaştı.

Fermente yumuşatıcı

-1 litre suyun içine yarım su bardağı elma sirkesi, 5'er damla portakal ve limon yağı ekleyin. Son olarak kalan kısımın üzerine su ekleyin ve karıştırın. Makinenizin yumuşatıcı kısmına bu karışımı koyabilirsiniz. Böylece çamaşırlarınız yumuşacık ve çok güzel kokacaktır.

Fermente parlatıcı

-Yukarıda verilen tarifi aynı şekilde uygulayabilir ve içerisine farklı esansiyel yağlar ekleyebilirsiniz. Bu karışımı da makinenin parlatıcı kısmında kullanabilirsiniz. Bunun dışında bu karışımı evcil hayvanınızın tüylerine sıkabilirsiniz. Böylece evcil hayvanlarınızın tüyleri canlanacak, parlayacak ve haşereleri uzak tutacaktır.

-Evinizin havasını da sirke ile temizleyebilirsiniz. Sprey şişesine koyduğunuz bu karışımı havaya sıktığınız zaman mikrop ve bakterileri kırabilirsiniz.

-Sirkenin içerisine portakal ve limon yağı dışında yasemin ile lavanta yağı da ekleyebilirsiniz. Çiçeklerinize bile bu karışımdan sıkabilirsiniz.

-Özellikle çocuklarınızın saçlarına fermente karışımdan sıkarak bit ve sirkelerden koruyabilirsiniz.

Fermente cilt toniği

-1 litre şişenin içerisine yarısı kadar fermente elma sirkesi ve yarısı kadar da lavanta suyu ekleyin. İçerisine paçuli yağı ve yasemin yağı ekleyin. Bu karışımı cildinizde tonik yerine kullanabilirsiniz.

-Bu doğal tonik; cildi sıkılaştırıyor, cilt üzerinde bir bariyer oluşturuyor ve cildin doğal florasını oluşturuyor. Siyah nokta ve diğer

cilt sorunlarını da geçirmeye yarıyor. Cildi parlaklaştırıyor ve tonunu eşitliyor.