Deri Pantolon Vakti

Asi duruşu ve bir o kadar can alıcı görüntüsüyle her zaman farkını ortaya koyan deri pantolonlar, yeni sezonda öne çıkan trendler arasına giriyor. Deri pantolon nasıl kombinlenir? Hangi ortamlarda deri pantolon kombinleri daha uygundur? Ve çok daha fazlası bu yazımızda...

Deri pantolonların en sevdiğim yanı, her ne kadar asi bir duruşa sahip olurlarsa olsunlar aslında her ortama uyum sağlayabilecek karizmayı da beraberinde taşıyor olmaları... İsterseniz sokak stiline deri bir pantolon giyerek şıklığınızla dahil olabilir ya da bir davetin en çarpıcı kombinini yine bir deri pantolonla elde edebilirsiniz. Üstelik kıyafet konusunda en titiz davranılan ortamlardan biri olan ofiste bile uygun dokunuşlarla deri pantolonunuzu şık bir ofis kıyafetine dönüştürebilirsiniz.

İddialı ve Şık

Akşam davetlerinde bütün gözlerin üzerinizde olması için başta siyah olmak üzere sezonun trend renkleri ile tasarlanmış deri pantolonları tercih edebilirsiniz. Böyle durumlarda pantolonun üzerine pırıltılı bir bluz, dantel detaylı bluz ve trikolar gibi birçok farklı seçeneği düşünebilirsiniz. Derinin parlak ve göze çarpan duruşunu dengeleyecek mat görünümlü üst parçalarla daha soft bir görünüm elde etmeniz de mümkün... Stilettolar, topuklu bot ve çizmeler bu kombinlerin en ideal tamamlayıcı parçaları arasındadır...

Her Stile Uygun Tasarım

Yeni sezonda yükselen trendler arasında göreceğimiz deri pantolonlar, "her an motorsiketime atlayıp gidebilirim" imajı veriyor olsa da aslında o ihtişamlı görüntünün altındaki gizem, herkes için daima cezbedici olmuştur. Deri pantolon giymek için ideal vücut tipleri, elbette sıfır bedenler başta olmak üzere balık etli ve kıvrımlı hatlara sahip olanlar... Shakira bunca yıldır yanılıyor olamaz!

Profesyonel Şıklık

Ofis kombinleri demiştim... Evet; ofiste deri pantolon giymeyi planlıyorsanız, bunun için beyaz gömlekler ve blazer ceketlerin yardımına baş vurabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz Sonbahar / Kış sezonunda sıklıkla göreceğimiz büyük fularları bu kombinleri tamamlamak için kullanabilirsiniz. Stiletto ve ince topuklu botlarla kombininizi profesyonel bir şıklığa taşıyabilirsiniz.

Anahtar Parçalardan

Deri pantolon, gardırobunuzun bir köşesinde daima bulunması gereken basic parçalardan biridir bana göre... Şıklığı, rahatlığı ve çarpıcılığı sayesinde vazgeçilmez kurtarıcılardan biri olduğunu da söylemeliyim....

Sonbahara girerken yeni mevsimin hepinize en az bana getirdiği kadar güzellikler getirmesini dilerim. Bir sonraki yazımda yeni soyadımla karşınızda olacağım... Çünkü birkaç gün sonra ben de bir sonbahar gelini oluyorum:)

Sonsuz sevgi ve saygılarımla.

Filiz ADAR

Moda ve İçerik Yazarı

Instgrm: @decocosh

Blog: decocosh.blogspot.com