Külotlu Çoraplar Sahaya İndi!

Moda trendleri yükselip alçalırken her zaman sessizliğini koruyan ve usulca varlığını sürdüren külotlu çoraplar, 2019/2020 Sonbahar – Kış sezonuna bomba bir giriş yaptı. Sezonun hit parçalarından olan külotlu çoraplar, dünyaca ünlü birçok markanın koleksiyonlarında farklı renk ve desenleri ile yer alıyor. Capcanlı renkler mi istersiniz yoksa pırıltılı tasarımlar mı? Hepsi bu sezonda görücüye çıkıyor.

Güçlü Bir Stil İmzası

Rengarenk ve desen desen külotlu çoraplar, etekler, şortlar, elbiselerle birlikte muhteşem bir stil detayı yaratıyor. Feminen görünümün imzası niteliği taşıyan külotlu çoraplarla yeni Sonbahar/Kış sezonunda sıra dışı bir tarzınız olabilir. Külotlu çorapların seksi ve çarpıcı efekti, sizi istediğiniz feminen görünüme doğru hızla götürebilir. Çünkü külotlu çoraplar, bacaklarınızı olduğundan daha zarif, çekici ve kusursuz göstermeyi başaran sihirli moda detaylarından biri… Üstelik ipeksi külotlu çorapların ince olduğuna da aldanmayın derim; zira incecik örümcek ağı çoraplar tahmin edilenden daha sıcak tutma özelliği taşıyor.

Okul Stiline Dönüş

Tam da şimdi yeni sezonda öne çıkan trendlerden ikisini bir arada değerlendirmekte yarar var; ekose etekler ve külotlu çoraplar… Ekose, pilili etekler bu sezon oldukça revaçta olacak. Bununla birlikte ekose etekleri mus çorap, bot ya da çizmelerle tamamlayarak sımsıcak ve samimi bir okula dönüş stili yaratabilirsiniz. Mousse çoraplar, soğuk havaların kurtarıcı parçalarından biridir her zaman… Ancak bu sezon, külotlu çoraplar dikkat çekici biçimde sahaya inişi ile yepyeni siluetlerle karşımızda olacağını da söylemeliyim. Parlak detaylı olanları, ekoseli ve taşlıları gibi birçok farklı tasarım, bu sezon mousse çoraplar da dahil olmak üzere birçok külotlu çorap çeşidine hareket kazandırıyor.

Çoraplar Bambaşka Bir Dünya!

Külotlu çoraplar sadece ipeksi ve mousse seçenekleri ile moda dünyasını renklendirmiyor elbette… Sezonda bolca göreceğimiz capcanlı renklerle tasarlanmış çorap modelleri de içindeki çocuğu saklamadan ortaya koyanların gözdesi olacak nitelik taşıyor. Renkli giyinmeyi sevenlerin bu sezon çok rahat edeceğini söyleyebilirim. Neden mi? Çünkü hem iç ve dış giyimde hem de aksesuarlarda neonlar, canlı bahar renkleri hakimiyetini sürdürürken külotlu çorapların da bu zenginlikten kaçınılmaz nasibini alması gerekirdi; öyle de oldu…

Sezon alışverişini yaparken yepyeni külotlu çorap tasarımlarına da gardırobunuzda bir yer açmanız yararlı olur… Sezondaki göz alıcı elbise tasarımlarını, etekler ve hatta trençkotları yeni model külotlu çoraplarla bir düşünsenize! Muhteşem değil mi?

Sevgiler.

Filiz HAS

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Blog: decocosh.blogspot.com