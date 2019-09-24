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24.09.2019 - 11:40 |

Form Assist’ten ödüllü Squat Challenge

Sağlıklı yaşam asistanı Form Assist, formunu korumak ya da forma girmek isteyenler için eğlenceli bir aktivite sunuyor. Uygulamanın ücretsiz egzersizler bölümünde yer alan Squat Challenge programını tamamlayan herkes bir aylık kişiye özel egzersiz programı kazanacak.

Form Assist’ten ödüllü Squat Challenge

Sağlıklı yemekler yemeyi keyifli hale getiren ve egzersiz yapmayı kolaylaştıran, özel antrenörler ve beslenme uzmanlarıyla ceplere giren Form Assist, Squat Challenge etkinliği ile katılımcılarına özel egzersiz programı hediye ediyor.

İnsanların her zaman ve her yerde diyetisyen ve antrenör desteği almasını sağlayan mobil sağlıklı yaşam asistanı Form Assist kilo vermeyi ve vücudunu şekle sokmayı hedefleyen, iyi görünmeyi ve sağlıklı yaşamayı isteyen herkesin kolayca kullanabileceği uygulaması ile yaz sonrası fit kalmayı isteyenler için eğlenceli aktiviteler sunuyor.

Ücretsiz olarak indirilebilen Form Assist uygulamasının ücretsiz egzersizler bölümünde yer alan birkaç dakikalık Squat Challange hedeflerini 7 gün boyunca yerine getiren herkes bir aylık kişiye özel hazırlanan egzersiz programını kazanabilecek. Sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmayı hedeflemek üzere oluşturulan mobil uygulama Form Assist ile zamana yenik düşmemek ve sağlığınıza gereken özeni göstermek artık sizin elinizde.

 

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