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14.11.2019 - 12:05 |

2250 TL’ye yemek çantası

Ünlü tasarımcı Alexander Wang, bu kez tasarladığı ilginçe çanta ile adından söz ettirdi. Kendi markası için 'yemek çantası' adını verdiği bu çantayı tasarladı.

2250 TL’ye yemek çantası

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Son dönemde hayatımıza giren farklı tasarım ve boyutlarda olan çantalar artık ikonik birer aksesuar hale geldi. En yaratıcı ve en trend çantaya sahip olmak artık birçok kişi için doğru kombin yapmaktan çok daha önemli. Tamamlayıcı olarak değil, kombinin yıldız parçası olarak kullanılmaya başlayan çantalara bir yenisi eklendi.

Tasarımları ile adından sıkça söz ettiren Alexander Wang'in tasarladığı ve ''yemek çantası'' adını verdiği bu çanta 2250 TL'den satışa sunuldu. Bu kese kağıdı görünümlü çanta akımını seneler önce Jil Sander denemiş ancak bir trend haline getirememişti.

Kese kağıdı görünümlü ve ''yemek çantası'' adındaki bu çanta yeni sezona damgasını vuracak gibi...

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