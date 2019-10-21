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21.10.2019 - 15:42 |

Burçlara göre ilk buluşma önerileri

Karakterimizi, zevk ve tercihlerimizi etkileyen burçlar söz konusu ilk buluşma olunca tabii ki ilk sırada yerini alıyor. İşte burçlara göre ilk buluşma önerileri...

Burçlara göre ilk buluşma önerileri

Koç Burcu:

Koç burcu oldukça heyecanlı ve acelecidir. Bu neden ile ilk buluşma öncesi oldukça stresli ve panik olabilirler. Eğer heyecanlarını dizginleyebilirler ise oldukça keyifli bir ilk buluşma geçirirler. Siz koç burcuna kıyasla biraz daha 'sakin' olmalısınız.

Boğa Burcu:

Boğalar her alanda olduğu gibi ilk buluşmada da konfor ararlar. Bu neden ile boğa burçları ilk buluşma için kendilerini rahat hissettikleri ve daha önce bildikleri bir yeri buluşma noktası olarak belirler ise daha olumlu sonuçlar alacaklar.

İkizler Burcu:

İkizler burcu oldukça eğlenceli ve enerjiktir. Bu yüzden ikizler burçları ilk buluşmalarında eğlenceli bir ortamda neşeli bir halde kendilerini daha mutlu hisseder.

Yengeç Burcu:

Yengeç burçları oldukça romantiktir ve anılara çok önem verir. Bu neden ile romantik ortamlar ve küçük hediyeler onu çok mutlu edecektir.

Aslan Burcu:

Aslan burcuna sahip insanlar kendilerine oldukça güvenen insanlardır. Lüksü severler. Aslan burcu ile bir buluşmanız varsa kendinizden emin olduğunuzu ona yansıtın.

Başak Burcu:

Her türlü aksaklıktan olumsuz etkilenecek başak burçları için dakik olmak çok önemlidir. Detaylara çok takılan başak burcu neredeyse mükemmeli arar. Onları asla bekletmeyin ve emin olmadığınız bir yere davet etmeyin.

Terazi Burcu:

Terazi burcu oldukça enerjiktir. Güzelliğe çok önem verir. Onlar için hem göze hem de kalbe hitap etmeniz çok önemlidir.

Akrep Burcu:

İlk buluşma için daha sakin yerleri tercih ederler. İlk başta biraz çekingen olsa da onu tanıdıkça çok seveceksiniz.

Yay Burcu:

Çok çabuk karar veren ve hemen sıkılan yay burçları, yenilikleri sever. Bu neden ile ilk buluşmada sıkıcılıktan uzak olmanız, onu etkilemek konusunda en önemli etken olacak.

Oğlak Burcu:

Onlar kusursuzu arar. Emin tavırlardan hoşlanırlar. Cimrilik ise asla onlara göre değil.

Kova Burcu:

Kova burcu zekadan etkilenen bir burçtur. Bu neden ile ne konuştuğunuz, nasıl göründüğünüzden çok daha önemlidir.

Balık Burcu:

Romantizmi doruk noktalarda yaşarlar. Onlar için kalbe hitap etmeniz çok önemlidir. İlk buluşmada samimi, içten ve romantik olmalısınız.

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