Teyana Taylor kusursuz fiziğini neye borçlu?

Teyana Taylor, güne kızı Junie ile başladığını ve kahvaltıda bolca protein ve meyve tükettiğini açıkladı. Kızına kahvaltıda eşlik etmek istediği günler ise mısır gevreği yiyor.

Aslında çok sıkı bir diyet programı izlemediğini ve neredeyse her şeyi yediğini söyleyen Taylor formunun büyük bir kısmını dans etmeye borçlu.

Dans etmeyi ve egzersiz programlarını birleştiren bir antrenman programına sahip olan Taylor böylece sıkılmadığını ve bir haftada bile sonuçları görebildiğinizi söyledi. Teyana Taylor bu yoğun antrenman temposunu haftanın her günü tekrarlıyor.

Sebze yemeyi çok sevmediğini söyleyen Taylor, sebzeleri hazırladığı smoothielerin içine katarak tüketmeyi tercih ediyor. Su içmek ise yoğun antrenmanlar ile beraber olmazsa olmazı.

Teyana Taylor, Kanye West'in 'Fade' şarkısı için çekilen klibinde rol almış ve fiziği ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.