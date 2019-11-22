Yediklerimiz cildimizi nasıl etkiliyor?

Aldığımız besinlerin cildimize olan etkisi direkt ve dolaylı yoldan gözlemlenebilir. Yediklerinizin cildiniz üzerindeki olumsuz etkilerini hemen hissediyorsanız cildiniz yediklerinizi tolere etmekte zorlanıyor olabilir. Bu neden ile hem sağlığınızı korumak hem de cilt problemi yaşamamak adına yediklerinize dikkat etmeniz oldukça önemli.

1.Tatlılar

Şeker içeren besinler şeker moleküllerinin ciltteki kolajen ve lipidlere yapışmasına neden olarak cildinize kırışıklıklar, sarkmalar ve elastikiyet kaybına neden oluyor. Cildinizde bulunan ve cildi sıkı, pürüzsüz ve dolgun tutmaya yarayan bu kolajen proteinler zamanlar şeker tüketiminden dolayı azalarak kayboluyor.

2. Süt ürünleri

Süt ürünlerinde bulunan hormonlar, ciltte enflamasyon ve yağ üretimini arttırarak sivilce problemine neden olabiliyor.

3. Tuzlu gıdalar

Tuzlu gıdalar vücudun su tutmasına ve kan damarlarının genişlemesine neden olduğu için göz çevresi ve yanakların üst kısımlarında şişkinlik yaratabiliyor.